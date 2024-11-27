Мешканку Одещини судили за пости про вручення повісток

Працівники ТЦК роздають повістки. Фото: ілюстративне/соцмережі

Жителька Балтського району викладала у Viber інформацію про місця розташування мобільних блокпостів ТЦК. Її судили за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Втім, до в'язниці жінка не сяде.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Балтського райсуду Одеської області.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами суду, жінка приєдналася до групи у Viber, де поширювалася інформація про роздачу повісток. Вона активно постила туди повідомлення та фотографії. При цьому називала працівників ТЦК та поліцію "сбродом".

Зазначимо, що учасниками групи були майже 4 тис. людей.

Що вирішив суд

Суддя врахував щире каяття підсудної, а також те, що вона одна виховує малолітню дитину. Тому п'ять років ув'язнення жінці замінили на один рік іспитового строку.

Нагадаємо, в Одесі судили блогера, який знімав блокпости ЗСУ. Також він заперечував військову агресію РФ проти України. Раніше ми повідомляли, що одесит ледь не потрапив за ґрати, бо виклав у Tik-Tok відео з врученням повісток.