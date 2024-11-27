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Жительница Одесчины публиковала локации ТЦК — как наказал суд

27 ноября 2024 16:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Жительницу Одесчины судили за посты о вручении повесток
Сотрудники ТЦК раздают повестки. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жительница Балтского района выкладывала в Viber информацию о местоположениях мобильных блокпостов ТЦК. Ее судили за препятствование законной деятельности ВСУ.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Балтского райсуда Одесской области.

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Детали дела

По материалам суда, женщина присоединилась к группе Viber, где распространялась информация о раздаче повесток. Она активно постила туда сообщения и фотографии. При этом называла сотрудников ТЦК и полицию "сбродом".

Отметим, что участниками группы были около 4 тыс. человек.

Что решил суд

Судья учел искреннее раскаяние подсудимой, а также то, что она одна воспитывает малолетнего ребенка. Поэтому пять лет заключения женщине заменили на один год испытательного срока.

Напомним, в Одессе судили блогера, который снимал блокпосты ВСУ. Также он отрицал военную агрессию РФ против Украины. Раньше мы сообщали, что одессит чуть не попал за решетку за то, что выложил в Tik-Tok видео с вручением повесток.

Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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