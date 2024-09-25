Тисячі одеситів без світла — коли включать

Мешканці Молдаванки залишились без світла — коли повернуть
Сьогодні, 25 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Кап.Кузнєцова, 103 — 114;
- Кримська, 63.
Роботи до 17.00.
- Паустовського, 17 — 27.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- Небесної Сотні, 4 — 10.
Роботи до 17.00.
- Левітана, 113 — 116.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- Бабеля, 3 — 59;
- Головковська, 15 — 58;
- Мельницька, 2 — 51;
- Райдужна, 10 — 57;
- Малішевського (Гастелло), 1 — 55;
- Кордонна, 3 — 90;
- Овідіопольська дор., 2 — 6;
- Прохоровська, 2 — 77;
- Михайлівська, 1 — 66;
- пл. Михайлівська, 3 — 19;
- Степова, 6 — 76;
- Дальницька, 1 — 53;
- Колонічна, 1 — 11;
- Болгарська, 35 — 90;
- Фабрична, 1 — 4;
- пров. Виноградний, 4 — 38;
- Ніщинського, 6 — 38;
- узв. Олійника, 3 — 12;
- Балківська, 50 — 193;
- Південна, 1 — 14;
- пров. 2й Водяний, 11;
- Розкидайлівська, 5 — 65;
- С.Ріхтера, 8 — 148;
- Градоначальницька, 9 — 49;
- М’ясоїдівська, 1 — 24;
- Колонтаївська, 1 — 71;
- сквер Гамова, 1 — 7;
- пров. Високий, 1 — 20;
- Г.Цвєтаєва, 2 — 34;
- пл. Олексіївська, 1 — 9;
- пров. Старокінний, 1;
- Вороного, 1 — 18;
- Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11;
- Строганова, 7 — 37;
- Ударників, 7 — 35;
- Старицького, 2 — 27;
- Литовська, 15 — 57;
- Розумовського, 59, 61;
- Середня, 1 — 66;
- Іванівський переїзд;
- пров. 2й Степовий, 1 — 10;
- В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1;
- О. Кутузакія, 39 — 64;
- Запорізька, 20 — 30;
- Дюковська, 4 — 14;
- Скісна, 1 — 76;
- Адм. Лазарєва, 17 — 70;
- Онезька, 36 — 54;
- Квіткова, 1 — 21;
- Косяченка, 2 — 54;
- пров. Квітковий, 10;
- 10-го Квітня, 14 — 20;
- Садиковська, 1 — 20;
- пров. Картамишевський, 2 —9;
- Комітетська, 1 — 21;
- Пішонівська, 3 — 27;
- Базарна, 70;
- пров. Поперечний, 1 — 17;
- Дідріхсона, 15 — 29;
- сквер Серединський, 3, 3а;
- Т. Тесс, 3 — 43, 60;
- Богуна, 6 — 21;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7 — 37;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна;
- пров. Килимовий, 5 — 9, 114,116;
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- проїзд Бузьковий, 1 — 6;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- Новікова, 2 — 3;
- Гранатна, 1 — 25;
- Малиновського, 79 — 152;
- Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;
- Спартаківська, 6 — 63;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Банний, 2 — 3;
- Сєрова, 13а;
- Квітнева, 1 — 33;
- Сільська, 7 — 44;
- Туристська, 1 — 19;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- Текстильників, 1 — 14;
- Клименко, 25, 33в;
- пров. Спартаківський, 25;
- Ближні млини (Кондренка);
- Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 1 — 63;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Ференца Листа (Єліна);
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Туристський, 2 — 12;
- Мечникова, 32а;
- Манежна, 40;
- Різовська, 4 — 20;
- Тіниста, 9/12.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:
- на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону.
Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.
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