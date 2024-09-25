Тисячі одеситів без світла — коли включать

Електрики оглядають обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 25 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Кап.Кузнєцова, 103 — 114;

Кримська, 63.

Роботи до 17.00.

Паустовського, 17 — 27.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Небесної Сотні, 4 — 10.

Роботи до 17.00.

Левітана, 113 — 116.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

Бабеля, 3 — 59;

Головковська, 15 — 58;

Мельницька, 2 — 51;

Райдужна, 10 — 57;

Малішевського (Гастелло), 1 — 55;

Кордонна, 3 — 90;

Овідіопольська дор., 2 — 6;

Прохоровська, 2 — 77;

Михайлівська, 1 — 66;

пл. Михайлівська, 3 — 19;

Степова, 6 — 76;

Дальницька, 1 — 53;

Колонічна, 1 — 11;

Болгарська, 35 — 90;

Фабрична, 1 — 4;

пров. Виноградний, 4 — 38;

Ніщинського, 6 — 38;

узв. Олійника, 3 — 12;

Балківська, 50 — 193;

Південна, 1 — 14;

пров. 2й Водяний, 11;

Розкидайлівська, 5 — 65;

С.Ріхтера, 8 — 148;

Градоначальницька, 9 — 49;

М’ясоїдівська, 1 — 24;

Колонтаївська, 1 — 71;

сквер Гамова, 1 — 7;

пров. Високий, 1 — 20;

Г.Цвєтаєва, 2 — 34;

пл. Олексіївська, 1 — 9;

пров. Старокінний, 1;

Вороного, 1 — 18;

Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11;

Строганова, 7 — 37;

Ударників, 7 — 35;

Старицького, 2 — 27;

Литовська, 15 — 57;

Розумовського, 59, 61;

Середня, 1 — 66;

Іванівський переїзд;

пров. 2й Степовий, 1 — 10;

В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1;

О. Кутузакія, 39 — 64;

Запорізька, 20 — 30;

Дюковська, 4 — 14;

Скісна, 1 — 76;

Адм. Лазарєва, 17 — 70;

Онезька, 36 — 54;

Квіткова, 1 — 21;

Косяченка, 2 — 54;

пров. Квітковий, 10;

10-го Квітня, 14 — 20;

Садиковська, 1 — 20;

пров. Картамишевський, 2 —9;

Комітетська, 1 — 21;

Пішонівська, 3 — 27;

Базарна, 70;

пров. Поперечний, 1 — 17;

Дідріхсона, 15 — 29;

сквер Серединський, 3, 3а;

Т. Тесс, 3 — 43, 60;

Богуна, 6 — 21;

Ольги Благовидової (Кострова), 7 — 37;

Платанова, 1 — 126;

Радісна;

пров. Килимовий, 5 — 9, 114,116;

пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузьковий, 2/2;

проїзд Бузьковий, 1 — 6;

пров. Гранатний, 2 — 8;

Новікова, 2 — 3;

Гранатна, 1 — 25;

Малиновського, 79 — 152;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49;

Спартаківська, 6 — 63;

пров. Кордонний, 1 — 35;

пров. Малиновський, 7;

пров. Банний, 2 — 3;

Сєрова, 13а;

Квітнева, 1 — 33;

Сільська, 7 — 44;

Туристська, 1 — 19;

пров. Мостовий, 1 — 4;

пров. Короткий, 2 — 4;

Текстильників, 1 — 14;

Клименко, 25, 33в;

пров. Спартаківський, 25;

Ближні млини (Кондренка);

Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 1 — 63;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Ференца Листа (Єліна);

Композитора Лятошинського (Перепечка);

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. Туристський, 2 — 12;

Мечникова, 32а;

Манежна, 40;

Різовська, 4 — 20;

Тіниста, 9/12.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону.

Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку.