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Мешканці Молдаванки залишились без світла — коли повернуть

25 вересня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів без світла — коли включать
Електрики оглядають обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 25 вересня, світло в домівках багатьох одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання за всіма адресами до 19:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Інформація про відключення світла 23 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Кап.Кузнєцова, 103 — 114; 
  • Кримська, 63. 

Роботи до 17.00.

  • Паустовського, 17 — 27. 

Роботи до 19.00. 

Південний РЕМ:  

  • Небесної Сотні, 4 — 10. 

Роботи до 17.00.

  • Левітана, 113 — 116. 

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ: 

  • Бабеля, 3 — 59; 
  • Головковська, 15 — 58;
  • Мельницька, 2 — 51; 
  • Райдужна, 10 — 57; 
  • Малішевського (Гастелло), 1 — 55; 
  • Кордонна, 3 — 90; 
  • Овідіопольська дор., 2 — 6; 
  • Прохоровська, 2 — 77; 
  • Михайлівська, 1 — 66; 
  • пл. Михайлівська, 3 — 19; 
  • Степова, 6 — 76; 
  • Дальницька, 1 — 53; 
  • Колонічна, 1 — 11; 
  • Болгарська, 35 — 90; 
  • Фабрична, 1 — 4; 
  • пров. Виноградний, 4 — 38; 
  • Ніщинського, 6 — 38; 
  • узв. Олійника, 3 — 12; 
  • Балківська, 50 — 193; 
  • Південна, 1 — 14; 
  • пров. 2й Водяний, 11; 
  • Розкидайлівська, 5 — 65; 
  • С.Ріхтера, 8 — 148; 
  • Градоначальницька, 9 — 49; 
  • М’ясоїдівська, 1 — 24; 
  • Колонтаївська, 1 — 71; 
  • сквер Гамова, 1 — 7;
  • пров. Високий, 1 — 20; 
  • Г.Цвєтаєва, 2 — 34; 
  • пл. Олексіївська, 1 — 9; 
  • пров. Старокінний, 1; 
  • Вороного, 1 — 18; 
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7 — 11; 
  • Строганова, 7 — 37; 
  • Ударників, 7 — 35; 
  • Старицького, 2 — 27; 
  • Литовська, 15 — 57; 
  • Розумовського, 59, 61; 
  • Середня, 1 — 66; 
  • Іванівський переїзд; 
  • пров. 2й Степовий, 1 — 10; 
  • В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1; 
  • О. Кутузакія, 39 — 64; 
  • Запорізька, 20 — 30; 
  • Дюковська, 4 — 14; 
  • Скісна, 1 — 76; 
  • Адм. Лазарєва, 17 — 70; 
  • Онезька, 36 — 54; 
  • Квіткова, 1 — 21; 
  • Косяченка, 2 — 54; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • 10-го Квітня, 14 — 20; 
  • Садиковська, 1 — 20; 
  • пров. Картамишевський, 2 —9; 
  • Комітетська, 1 — 21; 
  • Пішонівська, 3 — 27; 
  • Базарна, 70; 
  • пров. Поперечний, 1 — 17; 
  • Дідріхсона, 15 — 29; 
  • сквер Серединський, 3, 3а; 
  • Т. Тесс, 3 — 43, 60; 
  • Богуна, 6 — 21; 
  • Ольги Благовидової  (Кострова), 7 — 37; 
  • Платанова, 1 — 126; 
  • Радісна; 
  • пров. Килимовий, 5 — 9, 114,116; 
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1 — 19; 
  • пров. Бузьковий, 2/2; 
  • проїзд Бузьковий, 1 — 6; 
  • пров. Гранатний, 2 — 8; 
  • Новікова, 2 — 3;
  • Гранатна, 1 — 25; 
  • Малиновського, 79 — 152; 
  • Бабаджаняна, 30 — 54; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49; 
  • Спартаківська, 6 — 63; 
  • пров. Кордонний, 1 — 35; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Банний, 2 — 3; 
  • Сєрова, 13а; 
  • Квітнева, 1 — 33; 
  • Сільська, 7 — 44; 
  • Туристська, 1 — 19; 
  • пров. Мостовий, 1 — 4; 
  • пров. Короткий, 2 — 4; 
  • Текстильників, 1 — 14; 
  • Клименко, 25, 33в; 
  • пров. Спартаківський, 25; 
  • Ближні млини (Кондренка); 
  • Композитора Вербицького (Олександра Вронського),  1 — 63; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27; 
  • Ференца Листа (Єліна); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. Туристський, 2 — 12; 
  • Мечникова, 32а; 
  • Манежна, 40; 
  • Різовська, 4 — 20; 
  • Тіниста, 9/12. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

У разі відсутності електрики перевірте на сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні, залишіть заявку про відсутність електрики. Це можна зробити такими способами:

  • на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи готові вони до опалювального сезону. 

Також в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку. 

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