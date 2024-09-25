Тысячи одесситов без света - когда включат

Жители Молдаванки остались без света — когда вернут
Сегодня, 25 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам к 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- Кап.Кузнецова, 103 — 114;
- Крымская, 63.
Работы до 17:00.
- Паустовского, 17 — 27.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Небесной Сотни, 4 — 10.
Работы до 17:00.
- Левитана, 113 — 116.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Бабеля, 3 — 59;
- Головковская, 15 — 58;
- Мельницкая, 2 — 51;
- Радужная, 10 — 57;
- Малишевского (Гастелло), 1 — 55;
- Граничная, 3 — 90;
- Овидиопольская взр., 2 — 6;
- Прохоровская, 2 — 77;
- Михайловская, 1 — 66;
- пл. Михайловская, 3 — 19;
- Степная, 6 — 76;
- Дальницкая, 1 — 53;
- Колоническая, 1 — 11;
- Болгарская, 35 — 90;
- Фабричная, 1 — 4;
- пров. Виноградный, 4 — 38;
- Нищинского, 6 — 38;
- возм. Олейника, 3 — 12;
- Балковская, 50 — 193;
- Южная, 1 — 14;
- пров. 2й Водяной, 11;
- Раскидайловская, 5 — 65;
- С.Рихтера, 8 — 148;
- Градоначальническая, 9 — 49;
- Мясоедовская, 1 — 24;
- Колонтаевская, 1 — 71;
- сквер Гамова, 1 — 7;
- пров. Высокий, 1 — 20;
- Г.Цветаева, 2 — 34;
- пл. Алексеевская, 1 — 9;
- пров. Староконный, 1;
- Вороного, 1 — 18;
- Владислава Домбровского (Желябова), 7 — 11;
- Строганова, 7 — 37;
- Ударников, 7 — 35;
- Старицкого, 2 — 27;
- Литовская, 15 — 57;
- Разумовского, 59, 61;
- Средняя, 1 — 66;
- Ивановский переезд;
- пров. 2й Степной, 1 — 10;
- В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1;
- О. Кутузакия, 39 — 64;
- Запорожская, 20 — 30;
- Дюковская, 4 — 14;
- Косвенная, 1 — 76;
- Адм. Лазарева, 17 — 70;
- Онежская, 36 — 54;
- Цветочная, 1 — 21;
- Косеченко, 2 — 54;
- пров. Цветочный, 10;
- 10-го Апреля, 14 — 20;
- Садыковская, 1 — 20;
- пров. Картамышевский, 2 — 9;
- Комитетская, 1 — 21;
- Пишоновская, 3 — 27;
- Базарно, 70;
- пров. Поперечный, 1 — 17;
- Дидрихсона, 15 — 29;
- сквер Серединский, 3, 3а;
- Т. Тесс, 3 — 43, 60;
- Богун, 6 — 21;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37;
- Платанова, 1 — 126;
- Радостная;
- пров. Ковровый, 5 — 9, 114,116;
- пров. 1й, 2й Сиреневый, 1 — 19;
- пров. Бужковый, 2/2;
- проезд Бужковый, 1 — 6;
- пров. Гранатный, 2 — 8;
- Новикова, 2 — 3;
- Гранатная, 1 — 25;
- Малиновского, 79 — 152;
- Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
- Спартаковская, 6 — 63;
- пров. Граничный, 1 — 35;
- пров. Малиновский, 7;
- пров. Банный, 2 — 3;
- Серова, 13а;
- Апрельская, 1 — 33;
- Сельская, 7 — 44;
- Туристская, 1 — 19;
- пров. Мостовой, 1 — 4;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- Текстильщиков, 1 — 14;
- Клименко, 25, 33в;
- пров. Спартаковский, 25;
- Ближние мельницы (Кондренко);
- Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1 — 63;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;
- Ференца Листа (Елина);
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- пров. Парашютный, 1, 1б;
- пров. Туристский, 2 — 12;
- Мечникова, 32а;
- Манежно, 40;
- Ризовская, 4 — 20;
- Тенистая, 9/12.
Работы до 19.00
Куда обращаться при отключении света
При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:
- на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.
Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.
Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.
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