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Жители Молдаванки остались без света — когда вернут

25 сентября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов без света - когда включат
Электрики осматривают оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 25 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам к 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 23 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • Кап.Кузнецова, 103 — 114;
  • Крымская, 63.

Работы до 17:00.

  • Паустовского, 17 — 27.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Небесной Сотни, 4 — 10.

Работы до 17:00.

  • Левитана, 113 — 116.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Бабеля, 3 — 59;
  • Головковская, 15 — 58;
  • Мельницкая, 2 — 51;
  • Радужная, 10 — 57;
  • Малишевского (Гастелло), 1 — 55;
  • Граничная, 3 — 90;
  • Овидиопольская взр., 2 — 6;
  • Прохоровская, 2 — 77;
  • Михайловская, 1 — 66;
  • пл. Михайловская, 3 — 19;
  • Степная, 6 — 76;
  • Дальницкая, 1 — 53;
  • Колоническая, 1 — 11;
  • Болгарская, 35 — 90;
  • Фабричная, 1 — 4;
  • пров. Виноградный, 4 — 38;
  • Нищинского, 6 — 38;
  • возм. Олейника, 3 — 12;
  • Балковская, 50 — 193;
  • Южная, 1 — 14;
  • пров. 2й Водяной, 11;
  • Раскидайловская, 5 — 65;
  • С.Рихтера, 8 — 148;
  • Градоначальническая, 9 — 49;
  • Мясоедовская, 1 — 24;
  • Колонтаевская, 1 — 71;
  • сквер Гамова, 1 — 7;
  • пров. Высокий, 1 — 20;
  • Г.Цветаева, 2 — 34;
  • пл. Алексеевская, 1 — 9;
  • пров. Староконный, 1;
  • Вороного, 1 — 18;
  • Владислава Домбровского (Желябова), 7 — 11;
  • Строганова, 7 — 37;
  • Ударников, 7 — 35;
  • Старицкого, 2 — 27;
  • Литовская, 15 — 57;
  • Разумовского, 59, 61;
  • Средняя, 1 — 66;
  • Ивановский переезд;
  • пров. 2й Степной, 1 — 10;
  • В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1;
  • О. Кутузакия, 39 — 64;
  • Запорожская, 20 — 30;
  • Дюковская, 4 — 14;
  • Косвенная, 1 — 76;
  • Адм. Лазарева, 17 — 70;
  • Онежская, 36 — 54;
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Косеченко, 2 — 54;
  • пров. Цветочный, 10;
  • 10-го Апреля, 14 — 20;
  • Садыковская, 1 — 20;
  • пров. Картамышевский, 2 — 9;
  • Комитетская, 1 — 21;
  • Пишоновская, 3 — 27;
  • Базарно, 70;
  • пров. Поперечный, 1 — 17;
  • Дидрихсона, 15 — 29;
  • сквер Серединский, 3, 3а;
  • Т. Тесс, 3 — 43, 60;
  • Богун, 6 — 21;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная;
  • пров. Ковровый, 5 — 9, 114,116;
  • пров. 1й, 2й Сиреневый, 1 — 19;
  • пров. Бужковый, 2/2;
  • проезд Бужковый, 1 — 6;
  • пров. Гранатный, 2 — 8;
  • Новикова, 2 — 3;
  • Гранатная, 1 — 25;
  • Малиновского, 79 — 152;
  • Бабаджаняна, 30 — 54;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;
  • Спартаковская, 6 — 63;
  • пров. Граничный, 1 — 35;
  • пров. Малиновский, 7;
  • пров. Банный, 2 — 3;
  • Серова, 13а;
  • Апрельская, 1 — 33;
  • Сельская, 7 — 44;
  • Туристская, 1 — 19;
  • пров. Мостовой, 1 — 4;
  • пров. Короткий, 2 — 4;
  • Текстильщиков, 1 — 14;
  • Клименко, 25, 33в;
  • пров. Спартаковский, 25;
  • Ближние мельницы (Кондренко);
  • Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1 — 63;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • пров. Парашютный, 1, 1б;
  • пров. Туристский, 2 — 12;
  • Мечникова, 32а;
  • Манежно, 40;
  • Ризовская, 4 — 20;
  • Тенистая, 9/12.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:

  • на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

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