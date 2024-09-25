Тысячи одесситов без света - когда включат

Электрики осматривают оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 25 сентября, свет в домах многих одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки по всем адресам к 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Кап.Кузнецова, 103 — 114;

Крымская, 63.

Работы до 17:00.

Паустовского, 17 — 27.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Небесной Сотни, 4 — 10.

Работы до 17:00.

Левитана, 113 — 116.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Бабеля, 3 — 59;

Головковская, 15 — 58;

Мельницкая, 2 — 51;

Радужная, 10 — 57;

Малишевского (Гастелло), 1 — 55;

Граничная, 3 — 90;

Овидиопольская взр., 2 — 6;

Прохоровская, 2 — 77;

Михайловская, 1 — 66;

пл. Михайловская, 3 — 19;

Степная, 6 — 76;

Дальницкая, 1 — 53;

Колоническая, 1 — 11;

Болгарская, 35 — 90;

Фабричная, 1 — 4;

пров. Виноградный, 4 — 38;

Нищинского, 6 — 38;

возм. Олейника, 3 — 12;

Балковская, 50 — 193;

Южная, 1 — 14;

пров. 2й Водяной, 11;

Раскидайловская, 5 — 65;

С.Рихтера, 8 — 148;

Градоначальническая, 9 — 49;

Мясоедовская, 1 — 24;

Колонтаевская, 1 — 71;

сквер Гамова, 1 — 7;

пров. Высокий, 1 — 20;

Г.Цветаева, 2 — 34;

пл. Алексеевская, 1 — 9;

пров. Староконный, 1;

Вороного, 1 — 18;

Владислава Домбровского (Желябова), 7 — 11;

Строганова, 7 — 37;

Ударников, 7 — 35;

Старицкого, 2 — 27;

Литовская, 15 — 57;

Разумовского, 59, 61;

Средняя, 1 — 66;

Ивановский переезд;

пров. 2й Степной, 1 — 10;

В. Стуса, 2 — 20, 10,10/1;

О. Кутузакия, 39 — 64;

Запорожская, 20 — 30;

Дюковская, 4 — 14;

Косвенная, 1 — 76;

Адм. Лазарева, 17 — 70;

Онежская, 36 — 54;

Цветочная, 1 — 21;

Косеченко, 2 — 54;

пров. Цветочный, 10;

10-го Апреля, 14 — 20;

Садыковская, 1 — 20;

пров. Картамышевский, 2 — 9;

Комитетская, 1 — 21;

Пишоновская, 3 — 27;

Базарно, 70;

пров. Поперечный, 1 — 17;

Дидрихсона, 15 — 29;

сквер Серединский, 3, 3а;

Т. Тесс, 3 — 43, 60;

Богун, 6 — 21;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37;

Платанова, 1 — 126;

Радостная;

пров. Ковровый, 5 — 9, 114,116;

пров. 1й, 2й Сиреневый, 1 — 19;

пров. Бужковый, 2/2;

проезд Бужковый, 1 — 6;

пров. Гранатный, 2 — 8;

Новикова, 2 — 3;

Гранатная, 1 — 25;

Малиновского, 79 — 152;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;

Спартаковская, 6 — 63;

пров. Граничный, 1 — 35;

пров. Малиновский, 7;

пров. Банный, 2 — 3;

Серова, 13а;

Апрельская, 1 — 33;

Сельская, 7 — 44;

Туристская, 1 — 19;

пров. Мостовой, 1 — 4;

пров. Короткий, 2 — 4;

Текстильщиков, 1 — 14;

Клименко, 25, 33в;

пров. Спартаковский, 25;

Ближние мельницы (Кондренко);

Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1 — 63;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

Ференца Листа (Елина);

Композитора Лятошинского (Перепечка);

пров. Парашютный, 1, 1б;

пров. Туристский, 2 — 12;

Мечникова, 32а;

Манежно, 40;

Ризовская, 4 — 20;

Тенистая, 9/12.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

При отсутствии электричества проверьте на сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет, оставьте заявку на отсутствие электричества. Это можно сделать следующими способами:

на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВО рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.