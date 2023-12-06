Мешканці Одещини залишилися сьогодні без води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 6 грудня, значна частина мешканців Одеського району залишилася без води на тривалий час. Людей попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 23:50. А у місті роботи планують завершити до 15:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води в Одеській області

с. Фонтанка

с. Чорноморське

с. Вапнярка

с. Нова Дофінівка

Де не буде води в Одесі

вул. Сєрогодського — усі будинки;

вул. Одеська, 58;

вул. Пляжна — усі будинки;

пров. Маяковського — усі будинки;

узвіз Військовий — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.