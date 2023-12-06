Мешканці Одещини залишилися сьогодні без води
Сьогодні, 6 грудня, значна частина мешканців Одеського району залишилася без води на тривалий час. Людей попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 23:50. А у місті роботи планують завершити до 15:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води в Одеській області
- с. Фонтанка
- с. Чорноморське
- с. Вапнярка
- с. Нова Дофінівка
Де не буде води в Одесі
- вул. Сєрогодського — усі будинки;
- вул. Одеська, 58;
- вул. Пляжна — усі будинки;
- пров. Маяковського — усі будинки;
- узвіз Військовий — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
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