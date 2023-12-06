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Мешканці Одещини залишилися сьогодні без води

6 грудня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Одещини залишилися сьогодні без води
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 грудня, значна частина мешканців Одеського району залишилася без води на тривалий час. Людей попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 23:50. А у місті роботи планують завершити до 15:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде води в Одеській області

  • с. Фонтанка
  • с. Чорноморське
  • с. Вапнярка
  • с. Нова Дофінівка

Де не буде води в Одесі

  • вул. Сєрогодського — усі будинки; 
  • вул. Одеська, 58;
  • вул. Пляжна — усі будинки; 
  • пров. Маяковського — усі будинки;
  • узвіз Військовий — усі будинки. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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