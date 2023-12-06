Жители Одесчины остались сегодня без воды
Сегодня, 6 декабря, значительная часть жителей Одесского района осталась без воды на длительное время. Людей предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 23:50. А в городе работы планируют завершить к 15:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды в Одесской области
- с. Фонтанка
- с. Черноморское
- с. Известнярка
- с. Новая Дофиновка
Где не будет воды в Одессе
- ул. Серогодского — все дома;
- ул. Одесская, 58;
- ул. Пляжная — все дома;
- пер. Маяковского — все дома;
- спуск Военный — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.
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