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Жители Одесчины остались сегодня без воды

6 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Одесчины остались сегодня без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 6 декабря, значительная часть жителей Одесского района осталась без воды на длительное время. Людей предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 23:50. А в городе работы планируют завершить к 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одесской области

  • с. Фонтанка
  • с. Черноморское
  • с. Известнярка
  • с. Новая Дофиновка

Где не будет воды в Одессе

  • ул. Серогодского — все дома;
  • ул. Одесская, 58;
  • ул. Пляжная — все дома;
  • пер. Маяковского — все дома;
  • спуск Военный — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

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