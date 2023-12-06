Жители Одесчины остались сегодня без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 6 декабря, значительная часть жителей Одесского района осталась без воды на длительное время. Людей предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 23:50. А в городе работы планируют завершить к 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одесской области

с. Фонтанка

с. Черноморское

с. Известнярка

с. Новая Дофиновка

Где не будет воды в Одессе

ул. Серогодского — все дома;

ул. Одесская, 58;

ул. Пляжная — все дома;

пер. Маяковского — все дома;

спуск Военный — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.