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Мешканців зруйнованого будинку в Одесі переселять у пусті квартири

28 листопада 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканців зруйнованого будинку в Одесі переселять у пусті квартири
Зруйнований будинок на Базарній. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Мешканців зруйнованого будинку на Базарній планують відселити у безпечні місця. Наразі триває підготовка вільного житлового фонду, у який зможуть заїхати постраждалі люди. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з  пресбрифінгу заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Філатова. 

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За його словами, зараз представники районних адміністрацій перевіряють статистику незаселених квартир.  

"Ми маємо піти до людей і чітко запропонувати локації тих обʼєктів, які у нас станом на зараз є. Така статистика має бути сьогодні", — сказав Філатов. 

Що відомо про аварійний будинок

Будинку на Базарній, 93 понад 100 років, він 1892 будівництва та давно є аварійним. З 8 на 9 квітня 2005 року сталося обрушення частини стіни горища та третього поверху задньої стіни лівостороннього флігеля. Останній конкурс на пошук інвестора для ремонту будинку проводився у 2021 році, проте заявок від інвесторів не було.

Нагадаємо, вчора в Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.

Також ми писали, що 27 серпня у цьому ж будинку рухнула стіна. Від старовинної будівлі відколовся шматок фасадного флігеля, обійшлося без постраждалих.

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