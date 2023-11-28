Мешканців зруйнованого будинку в Одесі переселять у пусті квартири

Зруйнований будинок на Базарній. Фото: Новини.LIVE

Мешканців зруйнованого будинку на Базарній планують відселити у безпечні місця. Наразі триває підготовка вільного житлового фонду, у який зможуть заїхати постраждалі люди.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з пресбрифінгу заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Філатова.

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За його словами, зараз представники районних адміністрацій перевіряють статистику незаселених квартир.

"Ми маємо піти до людей і чітко запропонувати локації тих обʼєктів, які у нас станом на зараз є. Така статистика має бути сьогодні", — сказав Філатов.

Що відомо про аварійний будинок

Будинку на Базарній, 93 понад 100 років, він 1892 будівництва та давно є аварійним. З 8 на 9 квітня 2005 року сталося обрушення частини стіни горища та третього поверху задньої стіни лівостороннього флігеля. Останній конкурс на пошук інвестора для ремонту будинку проводився у 2021 році, проте заявок від інвесторів не було.

Нагадаємо, вчора в Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.

Також ми писали, що 27 серпня у цьому ж будинку рухнула стіна. Від старовинної будівлі відколовся шматок фасадного флігеля, обійшлося без постраждалих.