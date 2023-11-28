Жителей разрушенного дома в Одессе переселят в пустые квартиры

Разрушенный дом на Базарной. Фото: Новини.LIVE

Жителей разрушенного дома на Базарной планируют отселить в безопасные места. Сейчас идет подготовка свободного жилищного фонда, в который смогут заехать пострадавшие люди.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из пресс-брифинга заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александра Филатова.

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По его словам, в настоящее время представители районных администраций проверяют статистику незаселенных квартир.

"Мы должны пойти к людям и четко предложить локации тех объектов, которые у нас по состоянию на данный момент есть. Такая статистика должна быть сегодня", — сказал Филатов.

Что известно об аварийном доме

Дома на Базарной, 93 более 100 лет, он 1892 года строительства и давно аварийным. С 8 на 9 апреля 2005 года произошло обрушение части стены чердака и третьего этажа задней стены левостороннего флигеля. Последний конкурс на поиск инвестора по ремонту дома проводился в 2021 году, однако заявок от инвесторов не было.

Напомним, вчера в Одессе от сильных порывов ветра до 25 м/с рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.

Также мы писали, что 27 августа в этом же доме рухнула стена. От старинного здания откололся кусок фасадного флигеля, обошлось без пострадавших.