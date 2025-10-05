Відео
Україна
Метро в Одесі — які є варіанти будівництва

Метро в Одесі — які є варіанти будівництва

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:45
Метро в Одесі — чому проєкт легкого метро ускладнений
Станція метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі активно заговорили про можливість будівництва метрополітену. Серед варіантів — "легке" метро. Такий транспорт у світі часто зводять не під землею, а над містом. Проте в Одесі ситуацію ускладнює щільна історична забудова та культурна спадщина, яка не витримає масивних конструкцій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів геолог Сергій Кадурін.



Проблеми будівництва

В Одесі активно обговорюють будівництво метро, для цього навіть створили петицію. Однак є багато причин чому це неможливо. Геолог наголосив, що без детального аналізу ґрунтів та сучасних технологій проєкт може бути небезпечним. Крім того, це сильно затратний процес.

Кадурін пояснив, що у центрі міста будівництво обійдеться значно дорожче, ніж на околицях. Там, де є більше простору, можна комбінувати різні рішення — частково під землею, частково над нею. Але навіть приблизної вартості поки що немає, адже не розроблено жодних передпроєктних пропозицій.

"Зрозуміло, що це треба робити так, аби нові споруди йшли над сучасними дорогами. Але в центрі міста це величезна проблема, адже тут історична забудова і культурна спадщина", — пояснив геолог.

будівництво метро в Одесі
Геолог Сергій Кадурін. Фото: Новини.LIVE

Етапи будівництва

Першим етапом, за його словами, має стати інженерно-геологічне картування. Адже Одеса вже стикається з підтопленнями, рухом ґрунтових вод і руйнуванням катакомб. Ці процеси можуть викликати небезпечні провали навіть без масштабних будівництв. За його словами, Одеса дійсно потребує стратегічних рішень у транспортній сфері. Проте метро для міста — це не лише питання інфраструктури, а й складний інженерно-геологічний виклик.

Нагадаємо, ми писали про те, які основні перешкоди виникнуть при будівництві метро в Одесі. Також, Новини.LIVE показали, яким бачить ШІ метрополітен в Одесі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
