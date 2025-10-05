Метро в Одессе - почему проект легкого метро осложнен

Станция метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе активно заговорили о возможности строительства метрополитена. Среди вариантов — "легкое" метро. Такой транспорт в мире часто возводят не под землей, а над городом. Однако в Одессе ситуацию осложняет плотная историческая застройка и культурное наследие, которое не выдержит массивных конструкций.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал геолог Сергей Кадурин.

Реклама

Читайте также:

Проблемы строительства

В Одессе активно обсуждают строительство метро, для этого даже создали петицию. Однако есть много причин почему это невозможно. Геолог отметил, что без детального анализа почв и современных технологий проект может быть опасным. Кроме того, это сильно затратный процесс.

Кадурин объяснил, что в центре города строительство обойдется значительно дороже, чем на окраинах. Там, где есть больше пространства, можно комбинировать различные решения — частично под землей, частично над ней. Но даже приблизительной стоимости пока нет, ведь не разработано никаких предпроектных предложений.

"Понятно, что это надо делать так, чтобы новые сооружения шли над современными дорогами. Но в центре города это огромная проблема, ведь здесь историческая застройка и культурное наследие", — пояснил геолог.

Геолог Сергей Кадурин. Фото: Новтги.LIVE

Этапы строительства

Первым этапом, по его словам, должно стать инженерно-геологическое картирование. Ведь Одесса уже сталкивается с подтоплениями, движением грунтовых вод и разрушением катакомб. Эти процессы могут вызвать опасные провалы даже без масштабных строек. По его словам, Одесса действительно нуждается в стратегических решениях в транспортной сфере. Однако метро для города — это не только вопрос инфраструктуры, но и сложный инженерно-геологический вызов.

Напомним, мы писали, какие основные препятствия возникнут при строительстве метро в Одессе. Также, Новини.LIVE показали, каким видит ИИ метрополитен в Одессе.