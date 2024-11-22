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Ми із соцслужби — в Одесі обдурили пенсіонерку на велику суму

22 листопада 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі бабуся з онукою ошукали пенсіонерку
Поліцейська поруч з затриманою. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Бабуся та онука видали себе за соцпрацівниць й ошукали літню одеситку на значну суму грошей. Тепер їм загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 22 листопада. 

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Хитрий план

До поліції звернулася 87-річна жителька Київського району. Вона розповіла, що з її квартири зникла сумка, в якій були 2 тис. доларів, 2 тис. грн, золотий ланцюжок, паспорт і документи на житло. 

Як виявилося, того дня, повертаючись з ринку додому, бабуся зустріла двох жінок, одну літнього віку, іншу молоду. Вони назвались працівницями соцслужби й повідомили, що міжнародні партнери передали одеситці 600 євро допомоги. Жінка запросила "соцпрацівниць" додому, де ті дали їй сувенірні 1 тис. євро, очкуючи на решту. Не розпізнавши обман, господиня дістала з шафи й віддала гостям 400 доларів. 

Старша "працівниця соцслужби" розповіла, що має ще й продуктовий набір для бабусі, й попрямувала на вихід, непомітно прихопивши ще й сумку хазяйки. Молодша ще декілька хвилин спілкувалася з одеситкою, а потім теж пішла, сказавши, що продуктів багато, і треба допомогти занести їх у квартиру. Більше жінки не повертались. 

Що загрожує шахрайкам

Як виявилося, квартиру пенсіонерки відвідали 61-річна мешканка Волинської області та її 21-річна онука. Жодного відношення до соціальних служб вони не мають. Підозрюваних затримали на залізничному вокзалі. З'ясувалося, що половину чужих грошей вони вже витратили, а сумку з документами викинули. Решту, а також ланцюжок літньої одеситки, правоохоронці вилучили. Крім того, у родичок знайшли ще декілька сувенірних банкнот. Правоохоронці не виключають, що жінки хотіли використати їх для нових афер.

Родичкам повідомили про підозру у крадіжці. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу у 908,4 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі винахідливий шахрай обдурив шістьох людей. Також на Одещині затримали чоловіка, який тричі продав неіснуючу машину.

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