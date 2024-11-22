В Одессе бабушка с внучкой обманули пенсионерку

Полицейский рядом с задержанной. Фото: полиция Одесчины

Бабушка и внучка выдали себя за соцработниц и обманули пожилую одесситку на значительную сумму денег. Теперь им грозит продолжительное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.

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Хитрый план

В полицию обратилась 87-летняя жительница Киевского района. Она рассказала, что из ее квартиры исчезла сумка, в которой находились 2 тыс. долларов, 2 тыс. грн, золотая цепочка, паспорт и документы на жилье.

Как оказалось, в тот день, возвращаясь с рынка домой, бабушка встретила двух женщин, одну пожилого возраста, другую молодую. Они представились работницами соцслужбы и сообщили, что международные партнеры передали одесситке 600 евро помощи. Женщина пригласила "соцработниц" домой, где те дали ей сувенирные 1 тыс. евро, ожидая сдачу. Не распознав обман, хозяйка достала из шкафа и отдала гостям 400 долларов.

Старшая "работница соцслужбы" рассказала, что у нее есть и продуктовый набор для бабушки, и направилась на выход, незаметно прихватив еще и сумку хозяйки. Младшая еще несколько минут общалась с одесситкой, а потом тоже ушла, сказав, что продуктов много, и нужно помочь занести их в квартиру. Больше женщины не возвращались.

Что угрожает мошенницам

Как оказалось, квартиру пенсионерки посетили 61-летняя жительница Волынской области и ее 21-летняя внучка. Никакого отношения к социальным службам они не имеют. Подозреваемые были задержаны на железнодорожном вокзале. Выяснилось, что половину чужих денег они уже израсходовали, а сумку с документами выбросили. Остальные, а также цепочка летней одесситки, правоохранители изъяли. Кроме того, у родственников обнаружили еще несколько сувенирных банкнот. Правоохранители не исключают, что женщины хотели использовать их для новых афер.

Родственникам сообщили о подозрении в краже. Им грозит до восьми лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей с возможностью выйти под залог в 908,4 тыс. грн.

Напомним, в Одессе изобретательный мошенник обманул шесть человек. Также в Одесской области задержали мужчину, который трижды продал несуществующую машину.