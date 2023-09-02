Українська стрічка отримала дві нагороди у рамках ОМКФ

Переможці 14 міжнародного кінофестивалю. Фото: ОМКФ

На церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) українська стрічка отримала одразу дві нагороди. Цьогоріч захід, з метою безпеки, частково відбувався у Чернівцях.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що цьогоріч переможцем одразу у декількох номінаціях став фільм режисерки Аліни Коваленко "Ми не згаснемо". Стрічка отримала дві нагороди — "Найкращий документальний фільм у сфері захисту прав людини" та "Спеціальний приз за найкращу режисуру".

"Я вперше в Чернівцях, і відчуваю, що це місто для мене назавжди буде містом мого близького друга та командира Барса. Він загинув у листопаді 2022, я була не в Україні, і тільки зараз наважилася прийти до його могили. Це так невимовно боляче бачити цю посмішку, усвідомлюючи вкотре, але тепер набагато глибше і сильніше, що більше ніколи не зможеш його обійняти, почути, як зазвичай: "Все буде добре, дівчинко". Уявляла, як би ти прийшов на фільм, жартував би, сказав би: "Ну, ти краще знімаєш кіно, ніж стріляєш з автомата", а я б страшно ображалася. Як би мені цього хотілося зараз. Ця нагорода тут, у твоєму місті, у пам'ять про тебе, мій дорогий, рідний, друже та командире! Честь і слава тобі", — написала режисерка.

Номінація: головна роль

Спеціальну відзнаку Національного конкурсу як найкраща акторка отримала Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?", а за найкращу чоловічу роль вручили Дмитру Нежельському за роль у фільмі "Сашенька".

Зазначимо, що усього під час фестивалю було показано 46 фільмів, з яких переважна частина — 32, українські.

Нагадаємо, урочисті заходи ХІV Одеського міжнародного кінофестивалю відбувалися з 19 до 26 серпня у Чернівцях. Основою показів стали національний та міжнародний конкурси, до яких разом з ігровими картинами увійшло чимало документальних робіт, що ніби відшкодовує відсутність третьої, традиційної для ОМКФ, конкурсної програми європейського документального кіно.