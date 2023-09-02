Украинская лента получила две награды в рамках ОМКФ

Победители 14-го международного кинофестиваля. Фото: ОМКФ

На церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) украинская картина получила сразу две награды. В этом году мероприятие, в целях безопасности, частично проходило в Черновцах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в этом году победителем сразу в нескольких номинациях стал фильм режиссера Алины Коваленко "Мы не угаснем". Лента получила две награды — "Лучший документальный фильм в сфере защиты прав человека" и "Специальный приз за лучшую режиссуру".

"Я впервые в Черновцах, и чувствую, что этот город для меня навсегда будет городом моего близкого друга и командира Барса. Он погиб в ноябре 2022, я была не в Украине, и только сейчас решилась прийти к его могиле. Это так невыразимо больно видеть эту улыбку, осознавая еще раз, но теперь гораздо глубже и сильнее, что больше никогда не сможешь его обнять, услышать, как обычно: "Все будет хорошо, девочка". Представляла, как бы ты пришел на фильм, шутил бы, сказал бы: " Ну, ты лучше снимаешь кино, чем стреляешь из автомата", а я бы страшно обижалась. Как бы мне этого хотелось сейчас. Эта награда здесь, в твоем городе, в память о тебе, мой дорогой, родной, друг и командир! Честь и слава тебе", — написала режиссер.

Номинация: главная роль

Специальное отличие Национального конкурса в качестве лучшей актрисы получила Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?", а за лучшую мужскую роль вручили Дмитрию Нежельскому за роль в фильме "Сашенька".

Всего во время фестиваля было показано 46 фильмов, из которых подавляющая часть — 32, украинские.

Напомним, торжественные мероприятия XIV Одесского международного кинофестиваля проходили с 19 по 26 августа в Черновцах. Основой показов стали национальный и международный конкурс, в который вместе с игровыми картинами вошло немало документальных работ, что возмещает отсутствие третьей, традиционной для ОМКФ, конкурсной программы европейского документального кино.