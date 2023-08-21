"Кінематограф — це культурна дипломатія": Труханов про ОМКФ-2023

Відкриття ОМКФ. Фото: Одеська міська рада

19 серпня, розпочався чотирнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч більша частина показів відбувається в Чернівцях.

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував відкриття ОМКФ.

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"Дякую Чернівцям за теплий прийом нашого кінофестивалю. Сьогодні війна створює сюжети, що мають бути зафільмованими. Мистецтво, кінематограф — це не просто творчість, це культурна дипломатія. Ми показуємо світу, що саме зараз відбувається в Україні. Я вірю в нашу перемогу і в те, що наступний кінофестиваль ми будемо проводити вдома, в Одесі, а сьогодні дякую Чернівцям, які підставили нам своє плече", — зазначив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, урочисті ж заходи ХІV Одеського міжнародного кінофестивалю відбудуться з 19 до 26 серпня у Чернівцях. Основою показів стануть національний та міжнародний конкурси, до яких, разом з ігровими картинами, увійшло чимало документальних робіт, що ніби відшкодовує відсутність третьої, традиційної для ОМКФ, конкурсної програми європейського документального кіно.

Зазначимо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.