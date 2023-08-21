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"Кинематограф — это культурная дипломатия": Труханов об ОМКФ-2023

21 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Кинематограф — это культурная дипломатия": Труханов об ОМКФ-2023
Открытие ОМКФ. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

19 августа начался четырнадцатый Одесский международный кинофестиваль. В этом году большая часть показов проходит в Черновцах.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал открытие ОМКФ.

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"Спасибо Черновцам за теплый прием нашего кинофестиваля. Сегодня война создает сюжеты, которые должны быть запечатлены. Искусство, кинематограф — это не просто творчество, это культурная дипломатия. Мы показываем миру, что именно сейчас происходит в Украине. Я верю в нашу победу и в нашу победу и в то, что следующий кинофестиваль мы будем проводить дома, в Одессе, а сегодня спасибо Черновцам, которые подставили нам свое плечо", — отметил Геннадий Труханов.

Напомним, торжественные мероприятия XIV Одесского международного кинофестиваля состоятся с 19 по 26 августа в Черновцах. Основой показов станут национальный и международный конкурсы, в которые вместе с игровыми картинами вошло немало документальных работ, что возмещает отсутствие третьей, традиционной для ОМКФ, конкурсной программы европейского документального кино.

Отметим, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.

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