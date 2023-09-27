Мітинг під стінами Одеської міської ради. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні депутатський корпус зібрався на засідання сесії, де на порядку денному питання бюджету. Для мітингувальників — це чудова можливість донести кожному народному обранцю, чому вже понад місяць люди виступають проти некритичних витрат бюджету.

Чи вдалося учасникам одиничного пікету передати свої вимоги та що на це відповіли народні обранці, дізнавалася журналісти Новини.LIVE.

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Засідання сесії міськради

У білих сорочках та при повному параді депутати Одеської міської ради поспішають на засідання сесії. При вході їх зустрічають одесити, які вже понад місяць мітингують під стінами мерії та намагаються достукатися до тих, хто сьогодні вирішує, а куди направити кошти із міського бюджету: на закупівлю ялинок, ремонт суду, реконструкцію тротуарів, допомогу ЗСУ тощо. Охочих поспілкуватися з людьми та почути їх думку, не так багато.

Хвилина мовчання. Фото: Новини.LIVE

Ганна тримає у руках великий портрет свого усміхненого чоловіка. Відкрита та щира посмішка українського захисника, який рік тому загинув під Краматорськом, захищаючи країну від ворога, не дає можливості пройти повз. Жінка розповідає, 35-річний чоловік із першого дня війни для себе вирішив, що має боронити Україну від російської навали, аби їх діти мали змогу жити у вільній державі.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

"Мені досі болить, що його нема, болить моїм дітям, які залишилися без батька. Я сьогодні тут, аби наші депутати почули нас та допомогли максимально захистити наших хлопців, які на передовій. Якщо кожен у своєму місті направить кошти на ЗСУ, забезпечить їх необхідним умундируванням, медичними засобами, тепловізорами, касками, бронежилетами, тоді у хлопців буде більше шансів на те, аби повернутися живим. Він, коли поїхав на фронт, то сказав: я повинен їх тримати там, аби вони не прийшли сюди. Якщо кожен буде розуміти ціну та значення цих слів, тоді нам легше буде перемогти ворога", — зі сльозами на очах розказала вдова загиблого воїна Ганна.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Достукатися до депутатів

Зважаючи на те, що охочих поспілкуватися із мітингувальниками виявилося буквально кілька, люди наполегливо продовжували залишатися під стінами мерії, аби нарешті їх почули. Волонтерка Катерина Ножевнікова, яка ініціювала одиничний пікет, каже, що вони будуть стояти тут допоки не з’явиться громадський контроль за використанням коштів з міського бюджету.

Катерина Ножевнікова. Фото: Новини.LIVE

"Ми не припинимо свою боротьбу із некритичними витратами бюджету, бо зараз головне завдання захистити наших воїнів. Ми сподіваємося, що все ж таки депутати порушать питання фінансування ремонту Київського районного суду. Хочемо бачити, як вони будуть голосувати, аби розуміти позицію кожного із них. На жаль, сьогодні більшість документів офіційних закриті й ми не можемо знати куди саме направляються витрати бюджету. Люди тут, як нагадування їм, що суспільство є й воно має захищати тих, хто віддає за нас своє життя. У нас є певні досягнення, бо вже скасували тендер по ялинках, почали з’являтися звіти про виділення коштів на ЗСУ. Але все це поки у загальному", — зазначила Катерина Ножевнікова.

Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE

Мітингувальники на засіданні сесії

Після тривалих скандувань "Гроші на ЗСУ", "Ні — безглуздим тендерам", "Бюджет на зброю", "Владо, почуй громаду", декілька учасників мітингу без запрошення все ж таки самостійно навідалися на засідання сесії міської ради.

Олеся Бутенко — учасниця мітингу. Фото: Новини.LIVE

"Шестеро учасників мітингу, серед яких була і я, прийшли на засідання. Ми озвучили наші вимоги, втім мені здається, що нас не почули. На додаток, звинуватили у тому, що ми не володіємо інформацією щодо того, як міська рада допомагає військовослужбовцям ЗСУ. Але волонтери щодня мають справу із захисниками та знають у чому є найбільша потреба. Тому тут логічно виникає питання: а кому ж тоді ви допомагаєте, якщо потреби на армію лише зростають", — резюмувала учасниця мітингу Олеся Бутенко.

Перформанс під стінами одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.