Митинг под стенами Одесского городского совета

Митинг у стен Одесского городского совета. Фото: Новини.LIVE

Сегодня депутатский корпус собрался на заседание сессии, где в повестке дня вопросы бюджета. Для митингующих это прекрасная возможность донести каждому народному избраннику, почему уже более месяца люди выступают против некритических расходов бюджета.

Удалось ли участникам единичного пикета передать свои требования и что на это ответили народные избранники, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Заседание сессии горсовета

В белых рубашках и при полном параде депутаты Одесского городского совета спешат на заседание сессии. У входа их встречают одесситы, которые уже более месяца митингуют под стенами мэрии и пытаются достучаться до тех, кто сегодня решает, а куда направить средства из городского бюджета: на закупку елок, ремонт суда, реконструкцию тротуаров, помощь ВСУ и т.д. Желающих пообщаться с людьми и услышать их мнение не так много.

Минута молчания. Фото: Новини.LIVE

Анна держит в руках большой портрет улыбающегося мужа. Открытая и искренняя улыбка украинского защитника, год назад погибшего под Краматорском, защищая страну от врага, не дает возможности пройти мимо. Женщина рассказывает, 35-летний мужчина с первого дня войны для себя решил, что должен защищать Украину от российского нашествия, чтобы их дети могли жить в свободном государстве.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

"Мне до сих пор болит, что его нет, болит моим детям, которые остались без отца. Я сегодня здесь, чтобы наши депутаты услышали нас и помогли максимально защитить наших ребят, которые на передовой. Если каждый в своем городе направит средства на ВСУ, обеспечит их необходимым обмундированием, медицинскими средствами, тепловизорами, касками, бронежилетами, тогда у ребят будет больше шансов на то, чтобы вернуться живым. Когда муж уходил на фронт, что сказал, что он должен быть там, чтобы их не было здесь. Если депутаты поймут цену и значение этих слов, тогда нам легче будет победить врага", — со слезами на глазах рассказала вдова погибшего воина Анна.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Достучаться до депутатов

Учитывая, что желающих пообщаться с митингующими оказалось буквально несколько, люди настойчиво продолжали оставаться под стенами мэрии, чтобы их услышали. Волонтер Екатерина Ножевникова, которая инициировала единичный пикет, говорит, что они будут стоять здесь, пока не появится общественный контроль за использованием средств из городского бюджета.

Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

"Мы не прекратим свою борьбу с некритическими расходами бюджета, потому что сейчас главная задача защитить наших воинов. Мы надеемся, что все-таки депутаты поднимут вопрос финансирования ремонта Киевского районного суда. Хотим видеть, как они будут голосовать, чтобы понимать позицию каждого из них. К сожалению, сегодня большинство документов официальных закрыто и мы не можем знать, куда направляются расходы бюджета. Люди здесь, как напоминание им, что общество есть и оно должно защищать тех, кто отдает за нас свою жизнь. Некоторые достижения у нас уже есть: в горсовете отменили тендер по елкам, начали появляться отчеты о выделении средств на ВСУ. Но все это пока в общем", — отметила Екатерина Ножевникова.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE

Митингующие на заседании сессии

После продолжительных скандирований "Деньги на ВСУ", "Нет — бессмысленным тендерам", "Бюджет на оружие", "Власть, услышь общину", несколько митингующих без приглашения все же самостоятельно посетили заседание сессии городского совета.

Олеся Бутенко — участница митинга. Фото: Новини.LIVE

"Шестеро участников митинга, среди которых была и я, пришли на заседание. Мы озвучили наши требования, впрочем, мне кажется, что нас не услышали. Вдобавок, обвинили в том, что мы не владеем информацией о том, как городской совет помогает военнослужащим ВСУ. Но волонтеры ежедневно имеют дело с защитниками и знают в чем наибольшая потребность. Поэтому здесь логично возникает вопрос: а кому же тогда вы помогаете, если потребности в армии только растут", — резюмировала участница митинга Олеся Бутенко.

Перформанс под стенами одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Отметим, сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.