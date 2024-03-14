Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow МіГ-31К направляється в Чорне море — яка загрозу arrow

МіГ-31К направляється в Чорне море — яка загрозу

14 березня 2024 13:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
МіГ-31К направляється в Чорне море — яка загрозу
Зліт МіГ-31К. Фото: росЗМ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт, який летить у напрямку Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Читайте також:

Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, що ворог вже понад тиждень продовжує тримати угруповання ракетних кораблів у пунктах базування та не виводить їх на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 14 березня, ворожі судна продовжують бути присутніми лише в Середземному морі.

Також ми писали, що росіяни дедалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину

Одеса
російські війська
Чорне море
Одеська область
повітряна тривога
МіГ-29

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше