МіГ-31К направляється в Чорне море — яка загрозу

Зліт МіГ-31К. Фото: росЗМ

Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт, який летить у напрямку Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.



Нагадаємо, що ворог вже понад тиждень продовжує тримати угруповання ракетних кораблів у пунктах базування та не виводить їх на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 14 березня, ворожі судна продовжують бути присутніми лише в Середземному морі.



Також ми писали, що росіяни дедалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину