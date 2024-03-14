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МиГ-31К направляется в Черное море — какая угроза

14 марта 2024 13:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
МиГ-31К направляется в Черное море — какая угроза
Взлет МиГ-31К. Фото: росЗМ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По Украине ширится воздушная тревога из-за взлет сверхзвукового истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. Пока мониторинговые каналы сообщат о по меньшей мере одном борте, который летит в направлении Черного моря, угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, что враг уже больше недели продолжает держать группировку ракетных кораблей в пунктах базирования и не выводит их на дежурство акваторией Черного моря. На сегодня, 14 марта, вражеские суда продолжают присутствовать только в Средиземном море.

Также мы писали, что россияне все пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Одесса
российские войска
Черное море
Одесская область
воздушная тревога
МиГ-29

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