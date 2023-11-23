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Миколаїв працює над відновленням суднобудування, — Віталій Кім

23 листопада 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаїв працює над відновленням суднобудування, — Віталій Кім
Річковий порт у Миколаєві. Фото: Національний Промисловий Портал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі у Миколаївській області одним зі стратегічних завдань є відродження суднобудівництва у регіоні. В ОВА планують відновити повноцінну роботу заводів найближчі 5 років.

Про це в етері національного телемарафону повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

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"На зараз є кілька проєктів, які ми вже реалізуємо. Це цивільне суднобудування. Ми також працюємо з Данією, Південною Кореєю та країнами ЄС щодо можливостей — це технології та підприємства, які зацікавлені, щоб співпрацювати з Україною", — зазначив Віталій Кім. 

Крім того, очільник ОВА додав, що Данія вже реалізує кілька проєктів на Миколаївщині. З іншими країнами поки робота триває на перспективу. За словами Кіма, Миколаївщина сьогодні вже працює над створенням морської стратегії розвитку. 

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами. 

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

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