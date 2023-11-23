Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Николаев работает над возобновлением судостроения, — Виталий Ким arrow

Николаев работает над возобновлением судостроения, — Виталий Ким

23 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Николаев работает над возобновлением судостроения, — Виталий Ким
Речной порт в Николаеве. Фото: Национальный Промышленный Портал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области одной из стратегических задач является возрождение судостроения в регионе. В ОВА планируют возобновить полноценную работу заводов ближайшие 5 лет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

"На данный момент есть несколько проектов, которые мы уже реализуем. Это гражданское судостроение. Мы также работаем с Данией, Южной Кореей и странами ЕС по возможностям — это технологии и предприятия, которые заинтересованы, чтобы сотрудничать с Украиной", — отметил Виталий Ким.

Кроме того, глава ОВА добавил, что Дания уже реализует несколько проектов в Николаевской области. С другими странами пока работа идет на перспективу. По словам Кима, Николаевщина сегодня уже работает над созданием морской стратегии развития.

Черноморский флот больше не доминирует в море

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие по гуманитарным коридорам.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме