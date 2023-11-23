Николаев работает над возобновлением судостроения, — Виталий Ким

Речной порт в Николаеве. Фото: Национальный Промышленный Портал

В Николаевской области одной из стратегических задач является возрождение судостроения в регионе. В ОВА планируют возобновить полноценную работу заводов ближайшие 5 лет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"На данный момент есть несколько проектов, которые мы уже реализуем. Это гражданское судостроение. Мы также работаем с Данией, Южной Кореей и странами ЕС по возможностям — это технологии и предприятия, которые заинтересованы, чтобы сотрудничать с Украиной", — отметил Виталий Ким.

Кроме того, глава ОВА добавил, что Дания уже реализует несколько проектов в Николаевской области. С другими странами пока работа идет на перспективу. По словам Кима, Николаевщина сегодня уже работает над созданием морской стратегии развития.

Черноморский флот больше не доминирует в море

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие по гуманитарным коридорам.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.