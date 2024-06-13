Чому морські порти Миколаєва не відновлюють роботу - Юрій Литвин

Морські порти Миколаєва готові до роботи. Ілюстративне фото: highslide

Морські порти Миколаєва повністю готові до відновлення роботи: робочий стан терміналів неспинно підтримують працівники. Однак питання їхнього функціонування залежить від військових та безпекової ситуації.

Про це ході конференції Agro Ukraine Summit 2024 заявив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин.

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Готовність миколаївських портів

Українська експортна діяльність покращується: порти Великої Одеси стабільно працюють, а Дунай в свою чергу забезпечує приблизно 2 млн тонн перевезень щомісяця. Це чотири рази більше, ніж до війни, хоча і менше, ніж у 2023 році.

"Ми готові відновити роботу в будь-який момент, але через безпекові міркування військові поки що не дозволяють це зробити", — зазначив Юрій Литвин.

Проти відновлення роботи портів Миколаїв і Ольвія наразі виступають військові. Та зараз вони не дають прогнозів щодо термінів їхнього розблокування.

"Військове керівництво одностайне у своїй позиції: через питання безпеки розблокування Миколаївського порту неможливе. Порти Миколаївського регіону перебувають під прямим прицілом противника з потенційно небезпечних територій", — пояснив Юрій Литвин.

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Ми писали, що Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення перерозподілити 250 мільйонів гривень від фінансування порту Південний. Ці кошти підуть на потреби аеропорту Бориспіль.

Також ми повідомляли, що показники експорту чорноморським гуманітарним коридором стабільно зростають.Упродовж травня поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.

Додамо, що що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.