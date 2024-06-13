Гроші порту Південний покриють борги аеропорту - нардеп

Порт Південний. Фото: facebook.com/uspa.yuzhny

Міністерство інфраструктури України прийняло рішення перерозподілити частину коштів від фінансування порту Південний на потреби іншого об'єкту інфраструктури. Так, кошти, які були виділені на розвиток портової інфраструктури, можуть витратити на борги аеропорту Бориспіль.

Про це повідомив у соцмережі нардеп від Одещини Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Нардеп зазначив, що ідея Міністерства інфраструктури полягає у тому, аби 250 мільйонів гривень віддати длят того, аби аеропорт Бориспіль зміг сплатити заборгованості, а також здійснити закупівлі.

"Зокрема, вирішили забрати 250 млн грн у порту Південний і віддати їх на проїдання аеропорту Бориспіль. Важливо, що це гроші, які порт мав інвестувати в розвиток інфраструктури, що збільшило б його здатність перевалювати вантажі з України. А в Борисполі планують їх витратити на закриття боргів і сумнівні закупівлі", — написав він.

Порт Південний є ключовим інфраструктурним хабом, який відіграє важливу роль у забезпеченні економічної стабільності України через перевалку вантажів. Інвестиції в його розвиток могли б суттєво збільшити пропускну здатність порту, забезпечивши додаткові мільярди надходжень до бюджету країни.

Більше про діяльність українських портів

Ми писали, що показники експорту чорноморським гуманітарним коридором стабільно зростають.Упродовж травня поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.



Також ми повідомляли, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.



Додамо, що на території судноремонтного заводу "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) в Кілії Одеської області планують створити промисловий парк. Його першими резидентами можуть стати суднобудівники з країн Балтії.