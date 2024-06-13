Деньги порта Южный покроют долги аэропорта – нардеп

Порт Южный. Фото: facebook.com/uspa.yuzhny

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение перераспределить часть средств от финансирования порта Южный на нужды другого объекта инфраструктуры. Так, средства, выделенные на развитие портовой инфраструктуры, могут потратить на долги аэропорта Борисполь.

Об этом сообщил в соцсети нардеп от Одесщины Алексей Гончаренко.

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Нардеп отметил, что идея Министерства инфраструктуры состоит в том, чтобы 250 миллионов гривен отдать для того, чтобы аэропорт Борисполь смог оплатить задолженности, а также осуществить закупки.

"В частности, решили забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать их на проедание аэропорта Борисполь. Важно, что это деньги, которые порт должен инвестировать в развитие инфраструктуры, что увеличило бы его способность переваливать грузы из Украины. А в Борисполе планируют их потратить на закрытие долгов и сомнительные закупки", — написал он.

Порт Южный является ключевым инфраструктурным хабом, играющим важную роль в обеспечении экономической стабильности Украины через перевалку грузов. Инвестиции в его развитие могли бы значительно увеличить пропускную способность порта, обеспечив дополнительные миллиарды поступлений в бюджет страны.

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