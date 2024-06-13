Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Порт Южный теряет финансирование — куда планируют потратить его деньги arrow

Порт Южный теряет финансирование — куда планируют потратить его деньги

13 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Деньги порта Южный покроют долги аэропорта – нардеп
Порт Южный. Фото: facebook.com/uspa.yuzhny
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение перераспределить часть средств от финансирования порта Южный на нужды другого объекта инфраструктуры. Так, средства, выделенные на развитие портовой инфраструктуры, могут потратить на долги аэропорта Борисполь.

Об этом сообщил в соцсети нардеп от Одесщины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Нардеп отметил, что идея Министерства инфраструктуры состоит в том, чтобы 250 миллионов гривен отдать для того, чтобы аэропорт Борисполь смог оплатить задолженности, а также осуществить закупки.

"В частности, решили забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать их на проедание аэропорта Борисполь. Важно, что это деньги, которые порт должен инвестировать в развитие инфраструктуры, что увеличило бы его способность переваливать грузы из Украины. А в Борисполе планируют их потратить на закрытие долгов и сомнительные закупки", — написал он.

Порт Южный является ключевым инфраструктурным хабом, играющим важную роль в обеспечении экономической стабильности Украины через перевалку грузов. Инвестиции в его развитие могли бы значительно увеличить пропускную способность порта, обеспечив дополнительные миллиарды поступлений в бюджет страны.

Больше о деятельности украинских портов

Мы писали, что показатели экспорта черноморским гуманитарным коридором стабильно растут. В течение мая текущего года грузооборот через порты Великой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Также мы сообщали, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

На территории судоремонтного завода "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) в Килии Одесской области планируют создать промышленный парк. Его первыми резидентами могут стать судостроители из стран Балтии.

аэропорт Борисполь
долги
финансовая помощь
аэропорты
порт
Одесса
Мининфраструктуры
деньги
Одесская область
Новости Одессы
Алексей Гончаренко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту