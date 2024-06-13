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Николаевские порты готовы к возобновлению работы — что мешает

13 июня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Почему морские порты Николаева не возобновляют работу - Юрий Литвин
Морские порты Николаева готовы к работе. Иллюстративное фото: highslide
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Морские порты Николаева полностью готовы к возобновлению работы: рабочее состояние терминалов постоянно поддерживают сотрудники. Однако вопрос их функционирования зависит от военных и ситуации безопасности.

Об этом в ходе конференции Agro Ukraine Summit 2024 заявил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Юрий Литвин.

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Готовность николаевских портов

Украинская экспортная деятельность улучшается: порты Большой Одессы стабильно работают, а Дунай в свою очередь обеспечивает примерно 2 млн тонн перевозок ежемесячно. Это в четыре раза больше, чем до войны, хотя и меньше, чем в 2023 году.

"Мы готовы возобновить работу в любой момент, но из-за соображений безопасности военные пока не позволяют это сделать" , — отметил Юрий Литвин.

Против возобновления работы портов Николаев и Ольвия выступают военные. Но сейчас они не дают прогнозов по срокам их разблокирования.

"Военное руководство единодушно в своей позиции: из-за вопроса безопасности разблокирования Николаевского порта невозможно. Порты Николаевского региона находятся под прямым прицелом противника с потенциально опасных территорий" , — объяснил Юрий Литвин.

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Мы писали, что Министерство инфраструктуры Украины приняло решение перераспределить 250 миллионов гривен от финансирования порта Южный. Эти средства пойдут на нужды аэропорта Борисполь.

Также мы сообщали, что показатели экспорта черноморским гуманитарным коридором стабильно растут. В течение мая текущего года грузооборот через порты Великой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Добавим, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

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