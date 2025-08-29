На Миколаївщину напала картопляна міль - яким чином її хочуть знищити

Картопляна міль. Фото ілюстративне: consumerhm.gov.ua

На Миколаївщині виявлено небезпечного шкідника — картопляну міль. Аби врятувати врожай у деяких населених пунктах регіону ввели карантинний режим.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Карантинний режим

Державні фітосанітарні інспектори проводили плановий моніторинг у Миколаївської області. В результаті за допомогою феромоних пасток було виявлено картопляну міль.

У зв'язку з виявленням шкідника на території сіл Тузли та Красне Миколаївського району запроваджено карантинний режим по картопляній молі, аби локалізувати та ліквідувати її.

"Розпорядженнями Миколаївської районної військової адміністрації №113-р від 27.08.2025 року та №112-р від 27.08.2025 року відповідно затверджені фітосанітарні заходи з метою локалізації і ліквідації вогнищ даного карантинного організму",— йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Картопляна міль

Картопляна міль – карантинний шкідник, який пошкоджує пасльонові культури. Її гусениці живляться листками, стеблами та бульбами картоплі. Страждають від неї і томати.

Метелики молі добре відчувають запах картоплі та відшукують її навіть під укриттям із мішковини. Шкідник здатний розвиватися не тільки влітку на посадках, а й у сховищах, якщо температура при цьому не опускається нижче +10 ºC.

