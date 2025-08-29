Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Міль наступає — на Миколаївщині ввели карантин

Міль наступає — на Миколаївщині ввели карантин

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:35
На Миколаївщину напала картопляна міль - яким чином її хочуть знищити
Картопляна міль. Фото ілюстративне: consumerhm.gov.ua

На Миколаївщині виявлено небезпечного шкідника — картопляну міль. Аби врятувати врожай у деяких населених пунктах регіону ввели карантинний режим.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Реклама
Читайте також:

Карантинний режим

Державні фітосанітарні інспектори проводили плановий моніторинг у Миколаївської області. В результаті за допомогою феромоних пасток було виявлено картопляну міль.

У зв'язку з виявленням шкідника на території сіл Тузли та Красне Миколаївського району запроваджено карантинний режим по картопляній молі, аби локалізувати та ліквідувати її.

"Розпорядженнями Миколаївської районної військової адміністрації №113-р від 27.08.2025 року та №112-р від 27.08.2025 року відповідно затверджені фітосанітарні заходи з метою локалізації і ліквідації вогнищ даного карантинного організму",— йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Картопляна міль

Картопляна міль – карантинний шкідник, який пошкоджує пасльонові культури. Її гусениці живляться листками, стеблами та бульбами картоплі. Страждають від неї і томати.

Метелики молі добре відчувають запах картоплі та відшукують її навіть під укриттям із мішковини. Шкідник здатний розвиватися не тільки влітку на посадках, а й у сховищах, якщо температура при цьому не опускається нижче +10 ºC. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином можна позбутися огидних мошок та жучків на кухні. А також про нашестя сарани на Одещині та чим воно небезпечне для людей.

Одеса Миколаївська область Новини Одеси картопля шкідники
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації