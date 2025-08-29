Видео
Главная Одесса Моль наступает — на Николаевщине ввели карантин

Моль наступает — на Николаевщине ввели карантин

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:35
На Николаевщину напала картофельная моль - каким образом ее хотят уничтожить
Картофельная моль. Фото иллюстративное: consumerhm.gov.ua

На Николаевщине выявлен опасный вредитель — картофельная моль. Чтобы спасти урожай в некоторых населенных пунктах региона ввели карантинный режим.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Карантинный режим

Государственные фитосанитарные инспекторы проводили плановый мониторинг в Николаевской области. В результате с помощью феромонных ловушек было обнаружено картофельную моль.

В связи с выявлением вредителя на территории сел Тузлы и Красное Николаевского района введен карантинный режим по картофельной моли, чтобы локализовать и ликвидировать ее.

"Распоряжениями Николаевской районной военной администрации №113-р от 27.08.2025 года и №112-р от 27.08.2025 года соответственно утверждены фитосанитарные мероприятия с целью локализации и ликвидации очагов данного карантинного организма",— говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Картофельная моль

Картофельная моль — карантинный вредитель, который повреждает пасленовые культуры. Ее гусеницы питаются листьями, стеблями и клубнями картофеля. Страдают от нее и томаты.

Бабочки моли хорошо чувствуют запах картофеля и отыскивают его даже под укрытием из мешковины. Вредитель способен развиваться не только летом на посадках, но и в хранилищах, если температура при этом не опускается ниже +10 ºC.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом можно избавиться от отвратительных мошек и жучков на кухне. А также о нашествии саранчи в Одесской области и чем оно опасно для людей.

Одесса Николаевская область Новости Одессы картошка вредители
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
