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Мільярди доларів щомісяця — як заробляє "тіньовий флот" РФ

29 грудня 2024 18:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як "тіньовий флот" РФ приносить Кремлю мільярди щомісяця
Російські нафтові танкери у порту. Фото ілюстративне: en.eurica.ir
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія заробляє до 35 мільярдів доларів на місяць завдяки "тіньовому флоту" танкерів, які експортують нафту, маскуючись під прапори інших країн. Санкції G7 знижують їхню активність, але схема продовжує працювати через складність її виявлення.

Про це у неділю, 29 грудня, в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Як працює "тіньовий флот" РФ

Андрій Риженко пояснює, що "тіньовий флот" — це група танкерів, які формально не належать Росії, але насправді працюють на експорт її нафти. Ці судна ходять під прапорами інших держав, а їхні операції контролюються офшорними компаніями.

"За різними даними, кількість таких танкерів варіюється від 400 до 1000. Вони щомісяця приносять у бюджет Росії 30-35 мільярдів доларів завдяки експорту нафти", — зазначив Риженко.

Вплив санкцій G7

Країни G7 впровадили санкції, які ускладнюють роботу "тіньового флоту". Наприклад, заборона на страхування танкерів суттєво знижує їхню активність.

"Проте схема залишається життєздатною через складність збору доказів і хитромудрі логістичні ланцюги. Часто нафту перевантажують на танкери, що належать країнам ЄС, що дозволяє обійти обмеження", — пояснює експерт.

Риженко наголошує, що для боротьби з "тіньовим флотом" необхідно посилювати міжнародну співпрацю у сфері моніторингу та запроваджувати більш жорсткі механізми контролю за експортом нафти.

Нагадаємо, днями танкер Cordelia Moon, який входив до так званого "тіньового флоту" РФ, вийшов з ладу та перекрив рух протокою Босфор. Також ми писали, що аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі призвели до екологічної катастрофи.

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