У Чорному морі зламався ще один російський танкер

Танкер Cordelia Moon. Фото: VesselFinder

Танкер Cordelia Moon під прапором Панами вийшов з ладу, перекривши рух протокою Босфор. Це судно входило до так званого "тіньового флоту" РФ і перевозило підсанкційну нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що сталося

Танкер прямував з турецького міста Ялова до Новоросійська. У районі Стамбула у нього відмовив двигун. Рух Босфором був заблокований. Турецька берегова охорона відбуксирувала судно.

Зазначимо, що це вже як мінімум четверта подібна аварія у Чорному морі за останні два тижні. Спочатку два нафтоналивних судна під час шторму розкололися навпіл у Керченській протоці. Потім сигнал лиха подав ще один танкер.

Що відомо про судно

Танкер Cordelia Moon фігурує у списках так званого "тіньового флоту" РФ. Це судна, які використовуються росіянами для вивезення нафти в обхід санкцій. Також відомо, що у вересні танкер обстріляли єменські хусити. Вони переплутали його з британським кораблем.

Нагадаємо, у російському "тіньовому флоті" задіяні фірми, пов'язані з колишнім депутатом Одеської міськради Віктором Баранським.

Також ми писали, що аварії танкерів у Чорному морі призвели до екологічної катастрофи.