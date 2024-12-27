У Чорному морі зламався ще один російський танкер

Вже четвертий — у Чорному морі зазнав аварії танкер РФ
Танкер Cordelia Moon під прапором Панами вийшов з ладу, перекривши рух протокою Босфор. Це судно входило до так званого "тіньового флоту" РФ і перевозило підсанкційну нафту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Що сталося
Танкер прямував з турецького міста Ялова до Новоросійська. У районі Стамбула у нього відмовив двигун. Рух Босфором був заблокований. Турецька берегова охорона відбуксирувала судно.
Зазначимо, що це вже як мінімум четверта подібна аварія у Чорному морі за останні два тижні. Спочатку два нафтоналивних судна під час шторму розкололися навпіл у Керченській протоці. Потім сигнал лиха подав ще один танкер.
Що відомо про судно
Танкер Cordelia Moon фігурує у списках так званого "тіньового флоту" РФ. Це судна, які використовуються росіянами для вивезення нафти в обхід санкцій. Також відомо, що у вересні танкер обстріляли єменські хусити. Вони переплутали його з британським кораблем.
Нагадаємо, у російському "тіньовому флоті" задіяні фірми, пов'язані з колишнім депутатом Одеської міськради Віктором Баранським.
Також ми писали, що аварії танкерів у Чорному морі призвели до екологічної катастрофи.
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