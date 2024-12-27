В Черном море сломался еще один российский танкер

Танкер "Cordelia Moon". Фото: VesselFinder

Танкер "Cordelia Moon" под флагом Панамы вышел из строя, перекрыв движение проливом Босфор. Это судно входило в так называемый "теневой флот" РФ и перевозило подсанкционную нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что произошло

Танкер направлялся из турецкого города Ялова в Новороссийск. В районе Стамбула у него отказал двигатель. Движение по Босфору было заблокировано. Турецкая береговая охрана отбуксировала судно.

Это уже как минимум четвертая подобная авария в Черном море за последние две недели. Сначала два нефтеналивных судна во время шторма раскололись пополам в Керченском проливе. Затем сигнал бедствия подал еще один танкер.

Что известно о судне

Танкер "Cordelia Moon" фигурирует в списках так называемого "теневого флота" РФ. Это суда, которые используются россиянами для вывоза нефти в обход санкций. Также известно, что в сентябре танкер обстреляли йеменские хуситы. Они перепутали его с британским кораблем.

Напомним, в российском "теневом флоте" задействованы фирмы, связанные с бывшим депутатом Одесского горсовета Виктором Баранским.

Также мы писали, что аварии танкеров в Черном море привели к экологической катастрофе.