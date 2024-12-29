Как "теневой флот" РФ приносит Кремлю миллиарды ежемесячно

Российские нефтяные танкеры в порту. Фото иллюстративное: en.eurica.ir

Россия зарабатывает до 35 миллиардов долларов в месяц благодаря "теневому флоту" танкеров, экспортирующих нефть, маскируясь под флаги других стран. Санкции G7 снижают их активность, но схема продолжает работать из-за сложности ее обнаружения.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Как работает "теневой флот" РФ

Андрей Рыженко объясняет, что "теневой флот" — это группа танкеров, формально не принадлежащих России, но на самом деле работающих на экспорт ее нефти. Эти суда ходят под флагами других государств, а их операции контролируются офшорными компаниями.

"По разным данным, количество таких танкеров варьируется от 400 до 1000. Они ежемесячно приносят в бюджет России 30-35 миллиардов долларов благодаря экспорту нефти", — отметил Рыженко.

Влияние санкций G7

Страны G7 внедрили санкции, усложняющие работу "теневого флота". К примеру, запрет на страхование танкеров существенно снижает их активность.

"Однако схема остается жизнеспособной из-за сложности сбора доказательств и замысловатые логистические цепи. Часто нефть перегружают на принадлежащие странам ЕС танкеры, что позволяет обойти ограничения", — объясняет эксперт.

Рыженко отмечает, что для борьбы с "теневым флотом" необходимо усиливать международное сотрудничество в сфере мониторинга и внедрять более жесткие механизмы контроля экспорта нефти.

Напомним, на днях танкер Cordelia Moon, входивший в так называемый "теневой флот" РФ вышел из строя и перекрыл движение проливом Босфор. Также мы писали, что аварии российских нефтяных танкеров в Черном море привели к экологической катастрофе.