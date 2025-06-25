ВАКС вилучить в посадовців одеської митниці та райради на Київщині активи на 8,5 мільйонів

Одеська митниця. Фото ілюстративне: Центр транспортних стратегій

ВАКС визнав необґрунтованими активи на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям одеської митниці та заступнику голови райради на Київщині. За рішенням суду, усі ці кошти будуть вилучені в дохід держави.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Активи митників

ВАКС визнав необґрунтованими активи начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина — заступника голови районної ради на Київщині. Йдеться про понад 8,5 млн грн.

За даними слідства, у 2021 році працівники митниці набули у власність квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син — апартаменти у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль "TOYOTA RAV-4 HYBRID", 2018 року. При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження. Придбати усе це за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступник голови районної ради, не могли.

Що цікаво — після початку моніторингу способу життя згаданих фігурантів активи терміново було продано.

Що вирішив ВАКС

Згідно з рішенням ВАКСу, незаконно набуті кошти будуть стягнуті в дохід держави (цивільна конфіскація). Ухвала суду може бути оскаржена протягом 30 днів.

Нагадаємо, нещодавно службові перевірки посадовиці Білгород-Дністровської митниці. А також про те, що протягом року доходи депутатів одеської облради збільшились удвічі.