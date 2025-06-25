Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мільйонні активи посадовців Одеської митниці — рішення ВАКСу

Мільйонні активи посадовців Одеської митниці — рішення ВАКСу

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 11:35
ВАКС вилучить в посадовців одеської митниці та райради на Київщині активи на 8,5 мільйонів
Одеська митниця. Фото ілюстративне: Центр транспортних стратегій
Ключові моменти Активи митників Що вирішив ВАКС

ВАКС визнав необґрунтованими активи на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям одеської митниці та заступнику голови райради на Київщині. За рішенням суду, усі ці кошти будуть вилучені в дохід держави.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Активи митників

ВАКС визнав необґрунтованими активи начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина — заступника голови районної ради на Київщині. Йдеться про понад 8,5 млн грн. 

За даними слідства, у 2021 році працівники митниці набули у власність квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син — апартаменти у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль "TOYOTA RAV-4 HYBRID", 2018 року. При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження. Придбати усе це за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступник голови районної ради, не могли.

Що цікаво — після початку моніторингу способу життя згаданих фігурантів активи терміново було продано.

Що вирішив ВАКС

Згідно з  рішенням ВАКСу, незаконно набуті кошти будуть стягнуті в дохід держави (цивільна конфіскація). Ухвала суду може бути оскаржена протягом 30 днів.

Нагадаємо, нещодавно службові перевірки посадовиці Білгород-Дністровської митниці. А також про те, що протягом року доходи депутатів одеської облради збільшились удвічі.

Одеса активи ВАКС Новини Одеси митниця
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації