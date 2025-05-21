Доходы депутатов Одесского облсовета стремительно выросли - кто зарабатывает больше

Одесская ОВА. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Официальные доходы депутатов Одесского облсовета выросли за год с 300 млн грн до более 600 млн. Больше всего денег получают народные избранники от провластной партии "Слуга народа".

Об этом сообщают журналисты издания Nikcenter на основе анализа деклараций.

Реклама

Читайте также:

Доходы депутатов

Совокупный доход народных избранников за 2024 год вырос вдвое и превысил 610 миллионов гривен. Кроме того, в течение года возросло количество депутатов-миллионеров: в 2023 году их было 34, а в 2024 — 44. Больше всего зарабатывают члены фракции "Слуга народа" — за год они получили 24,4 миллиона гривен. Это в четыре раза больше, чем во второй партии по состоянию "За Майбутнє" (6,5 млн). Третье место разделили между собой представители "Доверяй делам" и "Европейской солидарности" (по 2,4 млн) При расчетах учитывались не только чиновнические оклады, но и дивиденды от предпринимательской деятельности.

Доходы депутатов. Фото: Nikcenter

Рейтинг по партиям. Фото: Nikcenter

Доходная часть бюджета ушла в минус

При этом, в 2024 году доходная часть областного бюджета уменьшилась на 11% — до 6,4 миллиарда гривен. Так что задекларированный заработок 73 депутатов облсовета и членов их семей равен почти 10% средств всего региона.

Напомним, недавно мы писали о том, как чиновница одесской таможни попадала под проверки. А также о состоянии работницы южной налоговой службы.