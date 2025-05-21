Доходи депутатів Одеської облради стрімко зросли - хто заробляє більше

Одеська ОВА. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Офіційні доходи депутатів Одеської облради зросли за рік з 300 млн грн до понад 600 млн. Найбільше грошей отримують народні обранці від провладної партії "Слуга народу".

Про це повідомляють журналісти видання Nikcenter на основі аналізу декларацій.

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Доходи депутатів

Сукупний дохід народних обранців за 2024 рік зріс вдвічі та перевищив 610 мільйонів гривень. Крім того, протягом року зросла кількість депутатів-мільйонерів: у 2023 році їх було 34, а у 2024 — 44. Найбільше заробляють члени фракції "Слуга народу" — загалом вони отримали 24,4 мільйона гривень. Це вчетверо більше, ніж у другій за статками "За Майбутнє" (6,5 млн). Третє місце розділили між собою представники партій "Довіряй ділам" та "Європейської солідарності (по 2,4 млн). При розрахунках бралися до уваги як чиновницькі оклади, так і дивіденди від підприємницької діяльності.

Доходи депутатів. Фото: Nikcenter

Рейтинг за партіями. Фото: Nikcenter

Дохідна частина бюджету пішла у мінус

При цьому, у 2024 році дохідна частина обласного бюджету зменшилася на 11% — до 6,4 мільярда гривень. Отже, задекларований заробіток 73 депутатів облради та членів їхніх сімей дорівнює майже 10% коштів усього регіону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як посадовиця одеської митниці потрапляла під перевірки. А також про статки працівниці південної податкової служби.