ВАКС изымет у должностных лиц одесской таможни и райсовета на Киевщине активы на 8,5 миллионов

Одесская таможня. Фото иллюстративное: Центр транспортных стратегий

ВАКС признал необоснованными активы на более 8,5 млн грн, которые принадлежат должностным лицам одесской таможни и заместителю председателя райсовета в Киевской области. По решению суда, все эти средства будут изъяты в доход государства.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Активы таможенников

ВАКС признал необоснованными активы начальника отдела и главного государственного инспектора Одесской таможни, а также их сына — заместителя председателя районного совета в Киевской области. Речь идет о более чем 8,5 миллионах гривен.

По данным следствия, в 2021 году работники таможни приобрели в собственность квартиру в Одессе площадью 103,8 кв. м, а их сын — апартаменты в столице площадью 105,5 кв. м и автомобиль "TOYOTA RAV-4 HYBRID", 2018 года. При этом право собственности на указанные активы было зарегистрировано на их близкую родственницу, 1937 года рождения. Купить все это за счет законных доходов ни супруги таможенников, ни заместитель главы районного совета, не могли.

Что интересно — после начала мониторинга образа жизни упомянутых фигурантов активы срочно были проданы.

Что решил ВАКС

Согласно решению ВАКСа, незаконно приобретенные средства будут взысканы в доход государства (гражданская конфискация). Постановление суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, недавно служебные проверки должностного лица Белгород-Днестровской таможни. А также о том, что в течение года доходы депутатов одесского облсовета увеличились вдвое.