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Мільйонні статки на металобрухті — у Миколаєві судитимуть злочинців

9 травня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мільйонні статки на металобрухті — у Миколаєві судитимуть злочинців
Завантаження металобрухту у машину. Фото: depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві судитимуть злочинну групу, учасники якої вирішили підзаробити на металобрухті. Чоловіки викрали та здали метал з підприємства на понад 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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Деталі діяльності

Чотири жителя Миколаєва скористались тим, що одне з підприємств на період воєнного стану майже не функціонувало. Так, спільники викрадали звідти металеві вироби, перевозили їх автівкою та збували на металобрухт. Отримані кошти зловмисники ділили між собою. Слідство встановило, що таким чином чотирьом спільниками вдалось "заробити" майже 4,5 мільйона гривень. 

Що загрожує

Наразі вже обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців міста Миколаєва скерували до суду. Вони звинувачуються у крадіжках, вчинених у особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою в період воєнного статну ( ч. 4 ст. 185, ч.5 ст. 185 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Інші злочини на Миколаївщині

Ми писали, що колишні посадовці Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно віддали у приватну власність земельні ділянки площею понад 20 га. Наразі усім фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує обмеження волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. Наразі усі спільники перебувають під вартою, за їхні оборудки фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

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