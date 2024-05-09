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Миллионное состояние на металлоломе — в Николаеве будут судить преступников

9 мая 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Миллионное состояние на металлоломе — в Николаеве будут судить преступников
Загрузка металлолома в машину. Фото: depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве будут судить преступную группу, участники которой решили подзаработать на металлоломе. Мужчины похитили и сдали металл с предприятия более чем на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Детали деятельности

Четыре жителя Николаева воспользовались тем, что одно из предприятий на период военного положения почти не функционировало. Так, подельники похищали оттуда металлические изделия, перевозили их автомобилем и сбывали на металлолом. Вырученные средства злоумышленники делили между собой. Следствие установило, что таким образом четырем сообщникам удалось "заработать" почти 4,5 миллиона гривен.

Что угрожает

Уже обвинительный акт в отношении четырех жителей города Николаева направили в суд. Они обвиняются в кражах, совершенных в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору в период военного состояния (ч. 4 ст. 185, ч.5 ст. 185 УК Украины). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Другие преступления в Николаевской области

Мы писали, что бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Все фигуранты сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.

Также мы сообщали, что стражи порядка задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые обустроили целую лабораторию по производству наркотиков. Все сообщники находятся под стражей, за их сделки фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

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