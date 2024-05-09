Миллионное состояние на металлоломе — в Николаеве будут судить преступников
В Николаеве будут судить преступную группу, участники которой решили подзаработать на металлоломе. Мужчины похитили и сдали металл с предприятия более чем на 4 миллиона гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Детали деятельности
Четыре жителя Николаева воспользовались тем, что одно из предприятий на период военного положения почти не функционировало. Так, подельники похищали оттуда металлические изделия, перевозили их автомобилем и сбывали на металлолом. Вырученные средства злоумышленники делили между собой. Следствие установило, что таким образом четырем сообщникам удалось "заработать" почти 4,5 миллиона гривен.
Что угрожает
Уже обвинительный акт в отношении четырех жителей города Николаева направили в суд. Они обвиняются в кражах, совершенных в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору в период военного состояния (ч. 4 ст. 185, ч.5 ст. 185 УК Украины). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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