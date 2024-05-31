Міняв гривні на рублі — на Одещині викрили колаборанта

На Одещини викрили чоловіка на грошових махінаціях з валютою агресора. фото: БЕБ

Житель міста Білгород-Дністровський, що на Одещині, підозрюється у махінації з російськими рублями. Чоловік протягом тривалого часу конвертував валюту агресорів на гривні та навпаки, співпрацюючи з росіянами та українцями з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

32-річний житель Білгород-Дністровського, всупереч санкціям та не маючи відповідної ліцензії, займався нелегальним обміном рублів на гривні і навпаки. Він рекламував свої "послуги" через месенджери та YouTube.

Чати злочинця. Фото: БЕБ

Після отримання грошей, чоловік перетворював гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля, а потім поповнював рахунки карток російських банків. Задля своїх махінацій злочинець використовував банківські картки, оформлені на інших осіб. Окрім цього, він брав комісію у розмірі близько 15% від суми переказу.

Російська валюта у чоловіка. Фото: БЕБ

Що вилучили під час обшуків

У результаті обшуків правоохоронці вилучили ряд доказів, включаючи документи, електронні пристрої, комп'ютери, мобільні телефони та платіжні картки, зокрема російських банків.

Чоловік використовував документи підставних осіб. Фото: БЕБ

Що загрожує

Йому інкриміновано неправомірне використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України). Йому загрожує штраф до 85 000 гривень.

Випадки співпраці з агресорами

Ми писали, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

також ми повідомляли, що в Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України. В якості винагороди за свої "послуги" ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.