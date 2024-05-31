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Менял гривны на рубли — в Одесской области разоблачили коллаборанта

31 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Менял гривны на рубли — в Одесской области разоблачили коллаборанта
В Одесской области разоблачили мужчину на денежных махинациях с валютой агрессора. фото: БЭБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель города Белгород-Днестровский в Одесской области подозревается в махинации с российскими рублями. Мужчина долгое время конвертировал валюту агрессоров на гривны и наоборот, сотрудничая с россиянами и украинцами с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

32-летний житель Белгород-Днестровского вопреки санкциям и не имея соответствующей лицензии занимался нелегальным обменом рублей на гривны и наоборот. Он рекламировал свои "услуги" через мессенджеры и YouTube.

Менял рубли на гривне. Задержали жителя Одесской области
Чат преступника. Фото: БЭБ

После получения денег, мужчина превращал гривну в электронные деньги в виде российского рубля, а затем пополнял счета карт российских банков. Для своих махинаций преступник использовал банковские карты, оформленные на других лиц. Кроме того, он принимал комиссию в размере около 15% от суммы перевода.

Менял российские дела на гривне и наоборот
Российская валюта у мужчины. Фото: БЭБ

Что изъяли во время обысков

В результате обысков правоохранители изъяли ряд доказательств, включая документы, электронные устройства, компьютеры, мобильные телефоны и платежные карты, в том числе российские банки.

Подставные документы
Мужчина использовал документы подставных лиц. Фото: БЭБ

Что угрожает

Ему инкриминировано неправомерное использование электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины). Ему грозит штраф до 85 000 гривен.

Случаи сотрудничества с агрессорами

Мы писали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

также мы сообщали, что в Одессе задержан руководитель одной из компаний, который помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации города.

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