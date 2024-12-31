Скільки разів в Одесі оголошували повітряну тривогу у 2024 році

Сирена на стовпі. Фото: ілюстративне/Моя Київщина

У 2024 році повітряну тривогу в Одеській області оголошували понад 800 разів. Загальна тривалість часу, коли містяни змушені були перебувати в укриттях, становить 32 дні.

Такі дані опублікував моніторинговий канал UA War Infographics.

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Тривалість повітряних тривог. Фото: UA War Infographics

Повітряна тривога в Одесі

Масові обстріли, ракетні та дронові атаки з боку Росії продовжують створювати загрозу для мирного населення регіону. Регулярні повітряні тривоги стали частиною повсякденного життя одеситів, які змушені постійно бути готовими до небезпеки. Загалом на Одещині за цей рік уже 811 разів лунав сигнал тривоги.

Де оголошували найбільше тривог

Найбільше тривог цього року було у Харківській області — 2062. А найдовше в Україні сигнали небезпеки тривали на Донеччині — 165 днів. Найменше сирени лунали у Закарпатті — 183 рази тривалістю сім днів.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунав вибух. Повітряна тривога була оголошена через загрозу ракетного обстрілу. Також ми розповідали про найбільш руйнівні удари по місту, які завдав ворог цього року.