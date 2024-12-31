Сколько раз в Одессе объявляли воздушную тревогу в 2024 году

Сирена на столбе. Фото: иллюстративное/Моя Киевщина

В 2024 году воздушную тревогу в Одесской области объявляли более 800 раз. Общая продолжительность времени, когда горожане вынуждены были находиться в укрытиях, составляет 32 дня.

Такие данные опубликовала мониторинговый канал UA War Infographics.

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Продолжительность воздушных тревог. Фото: UA War Infographics

Воздушная тревога в Одессе

Массовые обстрелы, ракетные и дроновые атаки со стороны России продолжают создавать угрозу мирному населению региона. Регулярные воздушные тревоги стали частью повседневной жизни одесситов, вынужденных постоянно быть готовыми к опасности. Всего в Одесской области за этот год 811 раз звучал сигнал тревоги.

Где объявляли больше всего тревог

Больше всего тревог в этом году было в Харьковской области — 2062. А дольше всего в Украине сигналы опасности продолжались в Донецкой области — 165 дней. Меньше сирены звучали в Закарпатье — 183 раза продолжительностью семь дней.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня в Одессе раздался взрыв. Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы ракетных обстрелов. Также мы рассказывали о самых разрушительных ударах по городу, которые нанес враг в этом году.