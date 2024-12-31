Вибухи в Одесі — що відомо

В Одесі пролунав вибух — що відомо
Одесити почули вибух. У місті оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуск ракети.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Що відомо
Повітряна тривога в Одесі була оголошена о 10:29. Моніторингові канали повідомили про запуск ракети, ймовірно Х-31П, курсом на Одесу та Чорноморськ. Після цього одесити почули вибух. Попередньо, спрацювала ППО.
Нагадаємо, ми повідомляли про наймасштабніші обстріли Одеси протягом року, що минає. Також ми писали про історичний удар ГУР по російських окупантах у Чорному морі.
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