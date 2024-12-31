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В Одесі пролунав вибух — що відомо

31 грудня 2024 10:32
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Вибухи в Одесі — що відомо
Слід у небі після вибуху. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесити почули вибух. У місті оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуск ракети. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

Повітряна тривога в Одесі була оголошена о 10:29. Моніторингові канали повідомили про запуск ракети, ймовірно Х-31П, курсом на Одесу та Чорноморськ. Після цього одесити почули вибух. Попередньо, спрацювала ППО.   

В Одесі пролунав вибух — що відомо - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли про наймасштабніші обстріли Одеси протягом року, що минає. Також ми писали про історичний удар ГУР по російських окупантах у Чорному морі. 

 

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