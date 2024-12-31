Вибухи в Одесі — що відомо

Слід у небі після вибуху. Фото: Новини.LIVE

Одесити почули вибух. У місті оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про запуск ракети.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо

Повітряна тривога в Одесі була оголошена о 10:29. Моніторингові канали повідомили про запуск ракети, ймовірно Х-31П, курсом на Одесу та Чорноморськ. Після цього одесити почули вибух. Попередньо, спрацювала ППО.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли про наймасштабніші обстріли Одеси протягом року, що минає. Також ми писали про історичний удар ГУР по російських окупантах у Чорному морі.