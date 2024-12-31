Взрывы в Одессе — что известно

В Одессе раздался взрыв — что известно
Одесситы услышали взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Сообщалось о запуске ракеты.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Что известно
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 10.29. Мониторинговые каналы сообщили о запуске ракеты, вероятно Х-31П, курсом на Одессу и Черноморск. После этого одесситы услышали взрыв. Предварительно, сработала ПВО.
Напомним, мы сообщали о самых масштабных обстрелах Одессы в течение уходящего года. Также мы писали об историческом ударе ГУР по российским оккупантам в Черном море.
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