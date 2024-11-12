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Міст через Дністровський лиман на Одещині відбудують — коли

12 листопада 2024 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Новий власник Білгород-Дністровського порту планує відновити міст у Затоці
Так виглядав міст через Дністровський лиман до російських обстрілів. Фото: архівне/Слово і діло
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Інвестор, який придбав Білгород-Дністровський порт на Одещині, планує відновити міст через Дністровський лиман. Раніше цей міст неодноразово обстрілювали росіяни. 

Про це в інтерв'ю виданню LIGA розповів представник компанії-переможця приватизаційного аукціону "Топ-Оффер" юрист Євген Богуславський

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Плани покупця

За словами юриста, його компанія представляє інтереси інвестора, який поки не розголошує інформацію про себе. Втім, у майбутнього власника є ідеї щодо того, як відродити порт.

"Він всіма планами зі мною не ділився. Але щодо мосту можу сказати, що він буде його відновлювати. Це буде не цього року, бо не все одразу", — розповів Юрій Богуславський. 

Таємничий інвестор

Юрист відзначив, що має з інвестором угоду про нерозголошення. Тому деталі приватизації він розкривати відмовився. Так само Юрій Богуславський не став говорити про те, звідки взялися гроші на купівлю порту. Водночас він пообіцяв, що ім'я нового власника назвуть протягом місяця.  

Нагадаємо, перший аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту відбувся у березні 2023 року. Але продати майновий комплекс вдалося лише з тринадцятої спроби. За словами директорки підприємства, хоча порт перебуває у доброму стані, потенційних покупців відлякувала маленька глибина підхідного каналу.  

міст Білгород-Дністровський порт Одеська область Одеська ОДА

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