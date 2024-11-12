Новый владелец Белгород-Днестровского порта планирует восстановить мост в Затоке

Так выглядел мост через Днестровский лиман до российских обстрелов. Фото: архивное/Слово и дело

Инвестор, купивший Белгород-Днестровский порт в Одесской области, планирует восстановить мост через Днестровский лиман. Ранее этот мост не раз обстреливали россияне.

Об этом в интервью изданию LIGA рассказал представитель компании-победителя приватизационного аукциона "Топ-Оффер" юрист Евгений Богуславский.

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Планы покупателя

По словам юриста, его компания представляет интересы инвестора, пока не разглашающего информацию о себе. Впрочем, у будущего владельца есть идеи о том, как возродить порт.

"Он всеми планами со мной не делился. Но по мосту могу сказать, что он будет его восстанавливать. Это будет не в этом году, потому что не все сразу", — рассказал Юрий Богуславский.

Таинственный инвестор

Юрист отметил, что имеет с инвестором соглашение о неразглашении. Потому раскрывать детали приватизации он отказался. Также Юрий Богуславский не стал говорить о том, откуда взялись деньги на покупку порта. В то же время, он пообещал, что имя нового владельца назовут в течение месяца.

Напомним, первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел в марте 2023 года. Но продать имущественный комплекс удалось только с тринадцатой попытки. По словам директора предприятия, хотя порт находится в хорошем состоянии, потенциальных покупателей отпугивала маленькая глубина подходного канала.