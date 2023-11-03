Війна відбилася і на культурі, українські письменники почали писати книги, що відображають події в країні — їх презентація відбудеться в Одесі.

Люди дивляться книги на відкритті фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Знищення українських міст, евакуація, страх та захист своєї землі від окупанта — все це на сторінках книг про війну в Україні, які будуть презентовані в Одесі. На одну із головних культурних подій цього року Meridian Odesa — з'їхалися провідні українські літератори та волонтери серед яких Сергій Жадан, Андрій Любка, Ірина Цілик.

Журналісти Новини.LIVE змогли одними з перших поспілкуватися з українськими письменниками.

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Meridian Odesa

Фестиваль Meridian зараз проходить по всій Україні, стартував він 15 років тому у Чернівцях. Провести в Одесі поетичні читання навіяла війна. Організатори зізнаються, що повномасштабне вторгнення докорінно змінило всю ситуацію в культурній сфері.

"Війна проти України — це війна на знищення української ідентичності та української культури. Ми мусимо працювати спільним фронтом. Тому для нас важливо бути там, де відбувається супротив і там де люди борються. Тобто українська література — це про гучний голос," — зазначає організаторка Євгенія Лопата.

Організатори Meridian Odesa. Фото: Новини.LIVE

Культура та її підтримка вкрай важливі для сьогодення, адже це ще одне джерело, аби показати світу різні погляди на життя з нашим ворогом. Тому освітня місія літературної події є не менш важливою.

"Я зацитую Ярину Чорногуз поетку та військову. Ярина сказала для того, щоб осмислити цю війну треба мати неабиякий рівень інтелекту. І саме Меридіан цим і займається. Це підвищення загального освітнього рівня наших людей, українців в першу чергу", — каже Святослав Померанцев.

Відвідувачі фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Поетичні читання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Презентації та виставки

На культурну подію в Одесу з’їхалося чимало письменників, які протягом 3 днів будуть виступати та презентувати свої нові твори. Автори зізнаються, що це справжня подія, де вони можуть насолодитися зустріччю зі своєю аудиторією, а також обмінятися досвідом з колегами.

"Головна мета це зустріч з читачем. Читач має відчувати тебе майже фізично. Якщо письменник звертається та спілкується з читачами, то в нього є симпатія до них. І це взаємні відчуття. Щоправда, війна змінила багато чого. Війна змінила сприйняття лексики, сприйняття слів. Війна радикально змінила відчуття слова", — зізнається письменник Ігор Померанцев.

Письменник Ігор Померанцев про фестиваль. Фото: Новини.LIVE

У рамках поетичних читань, також відкрилась виставка "Картини, що стали книжками". На столиках під кожною картиною лежить книга, з обкладинки якої й був написаний живопис. Друк же відомих українських авторів представлений з приватної колекції, купити які майже неможливо.

Виставка "Картини, що стали книжками". Фото: Новини.LIVE

Очікування одеситів

Послухати українських митців може будь-хто. Організатори зізнаються, що дуже багато реєстрацій. Це говорить про те, що одесити чекали та сумували за літературними подіями, які наразі стали вкрай необхідними для суспільства.

"Від фестивалю очікую популяризації української книжки, української культури. Зараз такий час, що потрібно говорити гучно про нашу культуру, поезію, мову. Я сподіваюся, що цей захід буде на найвищому рівні", — зізнається одеситка Вікторія.

Відвідувачка фестивалю Вікторія. Фото: Новини.LIVE

"Ми зараз багато, що читаємо в мережах, а тут є можливість побачити та почути особисто. Жадана попередній раз бачила в Польщі, а тепер в Одесі. Чесно, буду багато слухати та відкривати для себе нових авторів", — каже одеситка Раїса.

Відвідувачка фестивалю Раїса. Фото: Новини.LIVE

Після завершення Meridian Odesa організатори та українські літератори Андрій Любка, Ярина Чорногуз та Ірина Цілик вирушать із виступами на південь України, де проведуть низку заходів у Миколаєві та Херсоні.