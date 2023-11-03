Война отразилась и на культуре, украинские писатели начали писать книги, отражающие события в стране – их презентация состоится в Одессе.

Искусство сквозь призму войны — Meridian Odesa
Уничтожение украинских городов, эвакуация, страх и защита своей земли от оккупанта — все это на страницах книг о войне в Украине, которые будут представлены в Одессе. На одно из главных культурных событий этого года — Meridian Odesa — съехались ведущие украинские литераторы и волонтеры, среди которых Сергей Жадан, Андрей Любка, Ирина Цилык.
Журналисты Новини.LIVE смогли одними из первых пообщаться с украинскими писателями.
Meridian Odesa
Фестиваль Meridian проходит по всей Украине, стартовал он 15 лет назад в Черновцах. Провести в Одессе поэтические чтения навеяла война. Организаторы признаются, что полномасштабное вторжение коренным образом изменило всю ситуацию в культурной сфере.
"Война против Украины — это война на уничтожение украинской идентичности и украинской культуры. Мы должны работать общим фронтом. Поэтому для нас важно быть там, где происходит сопротивление, и там, где люди борются. То есть украинская литература — это о громком голосе", — отмечает организатор Евгения Лопата.
Культура и ее поддержка крайне важны для настоящего, ведь это еще один источник, чтобы показать миру разные взгляды на жизнь с нашим врагом. Поэтому образовательная миссия литературного мероприятия не менее важна.
"Я процитирую Ярину Черногуз, поэтессу и военную. Ярина сказала, что для того чтобы осмыслить эту войну, нужно иметь большой уровень интеллекта. И именно Меридиан этим и занимается. Это повышение общего образовательного уровня наших людей, украинцев в первую очередь", — говорит Святослав Померанцев.
Презентации и выставки
На событие в Одессу съехалось немало писателей, которые в течение трех дней будут выступать и презентовать свои новые произведения. Авторы признаются, что это настоящее событие, где они могут насладиться встречей со своей аудиторией, а также обменяться опытом с коллегами.
"Главная цель — это встреча с читателем. Читатель должен чувствовать тебя почти физически. Если писатель обращается и общается с читателями, то у него есть симпатия к ним. И это взаимные ощущения. Правда, война изменила многое. Война изменила восприятие лексики, восприятие слов. Война радикально изменила чувство слова», — признается писатель Игорь Померанцев.
В рамках поэтических чтений также открылась выставка "Картины, ставшие книгами". На столиках под каждой картиной лежит книга, с обложки которой и была написана живопись. Книги же известных украинских авторов представлены из частной коллекции, экспонаты которой купить почти невозможно.
Ожидание одесситов
Послушать украинских художников может любой желающий. Организаторы признаются, что очень много регистраций. Это говорит о том, что одесситы ждали и скучали по литературным событиям, которые стали крайне необходимыми для общества.
"От фестиваля ожидаю популяризации украинской книги, украинской культуры. Сейчас такое время, что нужно говорить громко о нашей культуре, поэзии, языке. Я надеюсь, что это мероприятие будет на самом высоком уровне", — признается одесситка Виктория.
"Мы сейчас много что читаем в сетях, а здесь есть возможность увидеть и услышать лично. Жадана в предыдущий раз видела в Польше, а теперь в Одессе. Честно, буду много слушать и открывать для себя новых авторов", — говорит одесситка Раиса.
После завершения Meridian Odesa организаторы и украинские литераторы Андрей Любка, Ярина Черногуз и Ирина Целик отправятся с выступлениями на юг Украины, где проведут ряд мероприятий в Николаеве и Херсоне.
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