Война отразилась и на культуре, украинские писатели начали писать книги, отражающие события в стране – их презентация состоится в Одессе.

Люди смотрят книги на открытии фестиваля. Фото: Новини.LIVE

Уничтожение украинских городов, эвакуация, страх и защита своей земли от оккупанта — все это на страницах книг о войне в Украине, которые будут представлены в Одессе. На одно из главных культурных событий этого года — Meridian Odesa — съехались ведущие украинские литераторы и волонтеры, среди которых Сергей Жадан, Андрей Любка, Ирина Цилык.

Журналисты Новини.LIVE смогли одними из первых пообщаться с украинскими писателями.

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Meridian Odesa

Фестиваль Meridian проходит по всей Украине, стартовал он 15 лет назад в Черновцах. Провести в Одессе поэтические чтения навеяла война. Организаторы признаются, что полномасштабное вторжение коренным образом изменило всю ситуацию в культурной сфере.

"Война против Украины — это война на уничтожение украинской идентичности и украинской культуры. Мы должны работать общим фронтом. Поэтому для нас важно быть там, где происходит сопротивление, и там, где люди борются. То есть украинская литература — это о громком голосе", — отмечает организатор Евгения Лопата.

Организаторы Meridian Odesa. Фото: Новини.LIVE

Культура и ее поддержка крайне важны для настоящего, ведь это еще один источник, чтобы показать миру разные взгляды на жизнь с нашим врагом. Поэтому образовательная миссия литературного мероприятия не менее важна.

"Я процитирую Ярину Черногуз, поэтессу и военную. Ярина сказала, что для того чтобы осмыслить эту войну, нужно иметь большой уровень интеллекта. И именно Меридиан этим и занимается. Это повышение общего образовательного уровня наших людей, украинцев в первую очередь", — говорит Святослав Померанцев.

Посетители фестиваля. Фото: Новини.LIVE

Поэтические чтения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Презентации и выставки

На событие в Одессу съехалось немало писателей, которые в течение трех дней будут выступать и презентовать свои новые произведения. Авторы признаются, что это настоящее событие, где они могут насладиться встречей со своей аудиторией, а также обменяться опытом с коллегами.

"Главная цель — это встреча с читателем. Читатель должен чувствовать тебя почти физически. Если писатель обращается и общается с читателями, то у него есть симпатия к ним. И это взаимные ощущения. Правда, война изменила многое. Война изменила восприятие лексики, восприятие слов. Война радикально изменила чувство слова», — признается писатель Игорь Померанцев.

Писатель Игорь Померанцев о фестивале. Фото: Новини.LIVE

В рамках поэтических чтений также открылась выставка "Картины, ставшие книгами". На столиках под каждой картиной лежит книга, с обложки которой и была написана живопись. Книги же известных украинских авторов представлены из частной коллекции, экспонаты которой купить почти невозможно.

Выставка "Картины, ставшие книгами". Фото: Новини.LIVE

Ожидание одесситов

Послушать украинских художников может любой желающий. Организаторы признаются, что очень много регистраций. Это говорит о том, что одесситы ждали и скучали по литературным событиям, которые стали крайне необходимыми для общества.

"От фестиваля ожидаю популяризации украинской книги, украинской культуры. Сейчас такое время, что нужно говорить громко о нашей культуре, поэзии, языке. Я надеюсь, что это мероприятие будет на самом высоком уровне", — признается одесситка Виктория.

Посетительница фестиваля Виктория. Фото: Новини.LIVE

"Мы сейчас много что читаем в сетях, а здесь есть возможность увидеть и услышать лично. Жадана в предыдущий раз видела в Польше, а теперь в Одессе. Честно, буду много слушать и открывать для себя новых авторов", — говорит одесситка Раиса.

Посетительница фестиваля Раиса. Фото: Новини.LIVE

После завершения Meridian Odesa организаторы и украинские литераторы Андрей Любка, Ярина Черногуз и Ирина Целик отправятся с выступлениями на юг Украины, где проведут ряд мероприятий в Николаеве и Херсоне.