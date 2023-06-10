Місто візьме на себе витрати на поховання загиблих, — мер Одеси

Зустріч із мешканцями пошкодженого будинку. Фото: Одеська міська рада

В Одесі у пошкоджених через обстріл квартирах почали закривати плівкою вікна. Також проводиться обстеження всіх помешкань, аби надати допомогу під час ремонту.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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З перших хвилин дронової атаки на місце прибули усі міські служби: медики, комунальники, працівники муніципальної безпеки. Про це сказав мер Геннадій Труханов під час спілкування із постраждалими від обстрілу.

"Черговий терористичний акт Росії проти України, проти Одеси. На жаль, є загиблі. Усім постраждалим надається медична допомога", — зазначив мер.

За його словами, наразі проводиться обстеження постраждалих квартир для надання матеріальної допомоги на ремонтні роботи. Вибиті вікна тимчасово закриваються плівкою.

"Ми обовʼязково допоможемо усім постраждалим. Також місто бере на себе витрати на поховання загиблих", — додав Труханов.

Зазначимо, в результаті обстрілу Одеси сьогодні вночі пошкоджено також дві школи та три дитячі садочки. Руйнувань зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.

Нагадаємо, протягом ночі ворог атакував Одещину у два етапи. Під час першої хвилі використав ударні дрони-камікадзе, а другої — крилаті ракети наземного базування.