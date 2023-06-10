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Город возьмет на себя расходы на погребение погибших, — мэр Одессы

10 июня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Город возьмет на себя расходы по захоронению погибших, — мэр Одессы
Встреча с жителями поврежденного дома. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе в поврежденных из-за обстрела квартирах начали закрывать пленкой окна. Также проводится обследование всех помещений, чтобы оказать помощь при ремонте.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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С первых минут дроновой атаки на место прибыли все городские службы: медики, коммунальщики, работники муниципальной безопасности. Об этом сказал мэр Геннадий Труханов в ходе общения с пострадавшими от обстрела.

"Очередной террористический акт России против Украины, против Одессы. К сожалению, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — отметил мэр.

По его словам, проводится обследование пострадавших квартир для предоставления материальной помощи на ремонтные работы. Выбитые окна временно закрываются пленкой.

"Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Также город берет на себя расходы на погребение погибших", — добавил Труханов.

Отметим, в результате обстрела Одессы сегодня ночью повреждены также две школы и 3 детских сада. Разрушения подверглись и жилые дома и квартиры гражданского населения.

Напомним, в течение ночи враг атаковал Одесскую область в два этапа. Во время первой волны использовал ударные дроны-камикадзе, а вторую — крылатые ракеты наземного базирования.

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